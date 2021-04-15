القرنبيط أبرزها.. أطعمه تحافظ على صحة الكلى تعرفى عليها

هناك أطعمه عديدة تساعد فى الحفاظ على صحة الكلى إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

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1. القرنبيط

يعتبر القرنبيط مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك فهو يعزز المناعة ويعزز الأداء الصحي للجهاز البولي

2. الكرنب

غني فيتامين K و B12 و B6 وحمض الفوليك والألياف الغذائية. نظرًا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ، فهو أيضًا غذاء رائع لغسيل الكلى

3. الثوم

يحتوي الثوم على عناصر صحية ومغذيات ومعادن مثل الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم. إنه غني بالطعام الرائع المضاد للالتهابات. يساعد على خفض الكوليسترول ويسمح بتدفق الدم بشكل سلس في الجسم

. 4. الفجل

هذا الخضار المقرمش غني بمضادات الأكسدة والمغذيات ولكنه منخفض في البوتاسيوم والفوسفور. لذلك ، فهو إضافة جيدة لأي نظام غذائي صديق للكلى .

5. خيار

يتكون الخيار في الغالب من الماء. 96 في المائة ، لنكون أكثر دقة. أظهرت الدراسات أن تناول الخيار بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات حمض البوليك في الجسم من خلال مساعدة الكلى على طرد المركبات من الدم.

6. الفلفل الأحمر

مع انخفاض البوتاسيوم والفيتامينات الغنية بالفيتامينات A و B6 و C والألياف وحمض الفوليك ، يعمل الفلفل الأحمر مع العجائب في الحفاظ على صحة الكلى. يقال أن الفلفل الأحمر يمكن أن يكسر النفايات السامة في الدم ، مما يساعد في وظائف الكلى.



