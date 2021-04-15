عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القرنبيط أبرزها.. أطعمه تحافظ على صحة الكلى تعرفى عليها

صدى البلد

هناك أطعمه عديدة تساعد فى الحفاظ على صحة الكلى إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

إقرأ أيضا ..فوائد غير متوقعه للخيار تعرف عليها 

1. القرنبيط 

يعتبر القرنبيط مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك فهو يعزز المناعة ويعزز الأداء الصحي للجهاز البولي

 2. الكرنب 

 غني  فيتامين K و B12 و B6 وحمض الفوليك والألياف الغذائية. نظرًا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ، فهو أيضًا غذاء رائع لغسيل الكلى 

 3. الثوم 

 

يحتوي الثوم على عناصر صحية ومغذيات ومعادن مثل الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم. إنه غني بالطعام الرائع المضاد للالتهابات. يساعد على خفض الكوليسترول ويسمح بتدفق الدم بشكل سلس في الجسم 

 

. 4. الفجل 

 

هذا الخضار المقرمش غني بمضادات الأكسدة والمغذيات ولكنه منخفض في البوتاسيوم والفوسفور. لذلك ، فهو إضافة جيدة لأي نظام غذائي صديق للكلى . 

 

 5. خيار

 

 يتكون الخيار في الغالب من الماء. 96 في المائة ، لنكون أكثر دقة. أظهرت الدراسات أن تناول الخيار بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات حمض البوليك في الجسم من خلال مساعدة الكلى على طرد المركبات من الدم.

 

 6. الفلفل الأحمر 

مع انخفاض البوتاسيوم والفيتامينات الغنية بالفيتامينات A و B6 و C والألياف وحمض الفوليك ، يعمل الفلفل الأحمر مع العجائب في الحفاظ على صحة الكلى. يقال أن الفلفل الأحمر يمكن أن يكسر النفايات السامة في الدم ، مما يساعد في وظائف الكلى.


 

الكلى نظام غذائى الثوم مضادات الأكسدة خفض الكوليسترول

موضوعات متعلقة

ما حكم أخذ شيء من شخص بسيف الحياء؟ أمين الفتوى يوضح

منها الفلفل الحار والشمندر... 6 أنواع من الخضراوات تقوي نمو الشعر

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

علاج الصداع بـ 12 طريقة طبيعية

اكتشف فوائد الخيار للصحة وعلاج الأمراض

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين 5-4-2021

للحوامل النباتيين .. 5 عناصر غذائية يحتاجها الجسم خلال فترة الحمل

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل سلطة الدجاج بالمايونيز

ترشيحاتنا

الإفراج الجمركي آخر الإجراءات قبل التشغيل التجريبي لـ الكراكة مهاب مميش

الصحة: تسجيل 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 44 حالة وفاة

صحة الشرقية: إصابة 8 أشخاص في خروج عربتي قطار عن القضبان بـ منيا القمح

عدد إصابات حادث قطار الشرقية.. فيديو

أخبار التوك شو.. أولى لقطات حادث قطار الشرقية وأحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

الصحة: تسجيل 831 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

كلوب يحمّل محمد صلاح مسئولية خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

خروج 5 عربات من القضبان واشتعال النيران| تفاصيل جديدة عن قطار منيا القمح

شاهد.. بكاء نجم الأهلي بعد تعرضه لإصابة خطيرة فى مباراة النصر

ممنوع عنه الزيارة| تطورات الحالة الصحية لـ الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ