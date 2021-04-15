قطع 30 وصلة مياه مخالفة بالعبور

أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور بمحافظة القليوبية، أن إدارة حماية شبكات المياه شنت حملة مكبرة بنطاق الحى الأول والخامس بالمدينة، وذلك لمتابعة وصلات الخلسة التى يقوم المواطنون بتوصيلها فى تحد صارخ للقانون.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور أن الإدارة قامت بقطع 30 وصلة من وصلات الخلسة غير القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وقال المهندس عبد الرؤوف الغيطى إنه في نفس السياق واصلت إدارة الأحياء تكثيف أعمالها بمعاونة أمن الجهاز وشرطة التعمير، وذلك لإزاله جميع أوجه الإشغالات والقضاء على العشوائية في جميع أشكالها بالأحياء على أن تشمل جميع أحياء المدينة المختلفة، وذلك بناءً على شكاوى المواطنين، وحرص الجهاز على القضاء على العشوائية أو تواجدها بالمدينة.



وأضاف رئيس مدينة العبور أنه تم شن حملة بمشاركة رؤساء الأحياء لرفع جميع الإشغالات، وذلك بمحيط سنتر الياسمين وشارع الشعراوي وخان العمار والطريق الرئيسي بالمدينة، وجار تكثيف الحملات بباقى الأحياء وشوارع المدينة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تأمين جميع مطابق الصرف وغرف التفتيش.



من جانبه، قال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قيام الأجهزة المحلية بمجلس المدينة بحملة للمرور على الوحدات والمنشآت الصحية والطبية بنطاق المركز والمدينة لمتابعة مدى الالتزام وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتم المرور علي الوحدة الصحية بتصفا.

وأوضح أنه تبين للحملة خروج 4 أطباء من العمل دون إذن رسمي أو أي سند قانوني، وتم الشطب عليهم في خانة الانصراف أثناء المتابعة، كما تم المرور على الوحدة الصحية بالصفين، وتبين خروج اثنين أطباء من العمل دون إذن رسمي أو أي سند قانوني، وتم الشطب عليهم في خانة الانصراف أثناء المتابعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.



وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حملات المرور على جميع الوحدات الصحية والمستشفى والجهات الخدمية داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية مستمرة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، وتقديم الخدمات للمواطنين ورصد أى مشكلات وحلها فورا بهدف راحة وخدمة أهالينا المواطنين وشعورهم بالرضا التام.



من ناحية أخرى، تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قطعة أرض على مساحة 2 فدان لدراسة نقل سوق الأحد الخاصة بالبائعين بميت نما إليها، وذلك أيضا لمنع الإشغالات بالمدينة.



وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا لمنع الظواهر العشوائية والعمل على راحة المواطنين والتيسير عليهم من خلال نقل الأسواق العشوائية والشوارع الرئيسية إلى أماكن أخرى جانبية لتسيير الحركة المرورية ومنع الإشغالات.



وشدد على ضرورة التنسيق مع شرطة المرافق لشن حملات يومية للإشغالات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.



كما تفقد محافظ القليوبية أعمال رفع تراكمات القمامة على ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، ووجه بسرعة تطوير كوبري ميت نما لخدمة المواطنين ولكونه يمثل خطورة على حياة المواطنين لتهالكه.



يذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أجرى جولة شملت عددا من القطاعات المختلفة بخمس مدن من مدن المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقف السيارات، ومتابعة منظومة النظافة والإشغالات، وحل مشكلة الأسواق العشوائية يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، ورؤساء مدن بنها وقليوب وطوخ والخصوص ورؤساء أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.