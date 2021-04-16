شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن طاقم تحكيم مباراة الدور الأول والثاني من بطولة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن محمود البنا سيقود المباراة ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال وحكم الفيديو أمين عمر.

وأضاف شوبير أن حكم الدور الثاني سيكون محمود عادل في حال كان تم شفاؤه من فيروس كورونا المستجد .

وتابع أن قرار اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بالاستعانة بحكام مصريين قرار صائب وحكيم مشددا أن الحكام المصريين على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

وأكمل أنه يتمنى أن يكون تم دراسة توقيت القرار بشكل كامل حتى لا يتسبب في أزمات خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن القرار سيزيد من ثقة الحكام المصريين وهو الأمر الذي كان يجب تطبيقه منذ فترة .