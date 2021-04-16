مصادرة 8 أطنان أحجار معدن الذهب الخام بحوزة 3 متهمين فى أسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففي مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب تم ضبط (3) متهمين ، وبحوزتهم (2) سيارة ، (220) جوال تزن حوالي (8) طن ، و(5) هيلتي ، وكذا مولد كهرباء ، علاوة على (2) أسطوانة بوتاجاز ، وبطارية سيارة .

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ويتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بطريق فيله ، وخاصة أن خط الطرد يربط محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال حيث يصل طول الخط إلي 3.5 كم بقطر 600 مللي وذلك فور إبلاغه من غرفة عمليات المحافظة .

ووجه محافظ أسوان لسرعة إصلاح خط الطرد الرئيسي لإعادة تشغيل محطة جبل شيشه مياه الشرب التي تم وقف تدفقها لإتاحة الفرصة أمام الفرق الفنية لشركتى المقاولون العرب ومياه الشرب والصرف الصحى بعملية الإصلاح بالشكل المطلوب .

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه جارى شفط وسحب الكميات المتراكمة من المياه بواسطة 8 سيارات وفنطاس للشفط ليعقب ذلك عملية الإصلاح لهذ الخط الرئيسى من أجل عودة تدفق مياه الشرب للمناطق والأحياء الواقعة على طريق السادات خلال ساعات ، علاوة على إعادة الشئ لأصله لطريق فيله بعد إنتهاء أعمال الإصلاح لضمان إنتظام الحركة المرورية .

وكانت قد شهدت مدينة أسوان الجديدة، مساء أمس، انقطاع التيار الكهربائى، فى أنحاء متفرقة بالمدينة، نتيجة عطل فنى مفاجئ، وتم الدفع بفريق صيانة لإصلاح العطل وإعادة التيار مرة أخرى.

واشتكى سكان المدينة، من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى ، والتى تتكرر مع حلول فصل الصيف وتستمر لساعات طويلة، بسبب رداءة الشبكات الكهربائية المستخدمة فى المدينة الناشئة، موضحين أن جهاز المدينة لا يوجد فيه فريق فنى متخصص فى صيانة أعطال الكهرباء وهو الأمر الذى يستدعى طلب فريق فنى من شركة الكهرباء بمدينة أسوان التى تبعد نحو 15 كيلو مترا، مما يستغرق وقتا طويلا لإعادة التيار.