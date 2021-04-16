هنفطر ايه النهاردة.. طريقة عمل روستو وبشاميل ويخنى فراخ بالخضار وقطايف بالياميش

اكل ملوكى

هنفطر ايه النهاردة.. من أكثر الاسئلة التى تحير المرأة خلال شهر رمضان وتبحث عن طريقة عمل عدة أكلات شهية ولذيذة وفى نفس الوقت تكن مغذية ومشبعة لتعوضهم عن عناء الجوع طوال ساعات الصيام.

نقدم لكم افكار متنوعة لمجموعة من الأكلات اللذيذة لمائدة إفطار رمضان لنخبة من خبراء الطهى.

طريقة عمل لحم روستو للشيف اسامة السيد



مقادير لحم روستو

لحمة

بصل

كرفس

ثوم

جزر

ورق لورا

حبهان

قرفة

ماء

الصوص

زيت

زبدة

بصل

دقيق

عصارة اللحمة

مشروم

ملح

فلفل



طريقة عمل لحم روستو

* قطعي البصل و الكرفس و الجزر و ضعيهم في صينية

* ضيفي ورق اللورا و الحبهان و القرفة و الثوم

* ضيفي اللحمة و الماء و غطيها بورق المونيوم و ادخليها الفرن

طريقة تحضير الصوص

* شوحي البصل في الزيت و الزبدة ثم ضيفي الدقيق

* ضيفي عصارة اللحمة و ملح و فلفل و قلبي جيدا

* ضيفي المشروم و اتركيها حتى النضج و قدمي الصوص مع اللحمة.

طريقة عمل مكرونة بشاميل للشيف شربيني



مقادير مكرونة بشاميل

مكرونة قلم

زيت

ملح

فلفل اسود

لبن

كريمة

زبدة

دقيق

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

جوزة الطيب

ورق لورى

بهارات

لحمة

زعتر

طماطم بيوريه

مكعبات مرقة

صلصة طماطم

طريقة عمل مكرونة بشاميل

* تسلق المكرونة فى ماء مغلى مع رشه ملح و زيت ثم ترفع

* ترفع اللحمه مع بصل و ثوم فى طاسه ساخنه حتى تكتسب اللون البنى مع زيت و ملح و فلفل و مكعب مرقه

* يضاف الزعتر و بهارات اللحمه و جوزة الطيب ثم اللورى

* تضاف صلصة الطماطم او الطماطم البيوريه و تقلب مع اللحمة حتى تتجانس المكونات

* ترفع نفس كمية الزبده لتجهيز البشاميل مع الدقيق فى حلة مع مكعب المرقه

* يترك الدقيق مع الزبده حتى يحمص تماماً ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا

* يقلب البشاميل حتى نحصل على القوام المطلوب و تضاف الكريمة لدعم المذاق

* ترفع المكرونة المسلوقه مع اللحمه فى بايركس الفرن

* يضاف صوص البشاميل على المكرونة و تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم ساخنة.

طريقة عمل يخني فراخ بالخضار للشيف شربيني

مقادير يخني فراخ بالخضار

أوراك دجاج بالعظم

زيت

جزر

كرفس

كرات

بطاطس

مشروم

كوسة

زعتر

كزبرة خضراء

مرقة

كريمة لباني

بهارات

ملح فلفل أسود

طريقة عمل يخني فراخ بالخضار

* ضعي الأوراك في طاسة بها زيت لتحمر من الجانبين ثم افرمي الكرفس مع الثوم ومرقة

* قطعي البصل قطع كبيرة وضيفيه ثم ضيفي المشروم والبهارات ثم الفلفل الحار وقلبي جيدا

* ضيفي زعتر طازج مفروم وكزبرة ثم قطعي الكوسا والجزر والبطاطس نفس التقطيعه

* ضيفي مكعبات طماطم وصلصة طماطم وقليل من الماء

* ضيفي خليط الخضروات المقطع والأعشاب المفرومة واتركيه حتى ينضج

* انقلي الخليط الى طاجن وادخليه فرن ساخن حتى ينضج وقدميه ساخن



طريقة عمل قطايف بياميش رمضان للشيف شربيني

مقادير قطايف بياميش رمضان

قطايف

ياميش

شربات

مكسرات

زيت

لون أحمر

طريقة عمل قطايف بياميش رمضان

* احشي القطايف بالياميش المفروم واقليها في زيت غزير

* ضعيها في الشربات بعد خلطه باللون الأحمر ثم قدميها

طريقة عمل لحم روستو ومكرونة بشاميل ويخنى فراخ وقطايف ياميش

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