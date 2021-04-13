هنفطر ايه النهاردة .. صينية بطاطس بالفراخ ومحشي مشكل وملوخية وكنافة بالفواكه

هنفطر ايه النهاردة.. من أكثر الاسئلة التى تحير المرأة فى أول يوم رمضان وتبحث عن طريقة عمل عدة وصفات شهية ولذيذة وفى نفس الوقت تكن مغذية ومشبعة لتعوضهم عن عناء الجوع طوال ساعات الصيام.

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ للشيف شربيني

مقادير صينية بطاطس بالفراخ :

بطاطس

فراخ

جزر

بصل

ثوم

كرفس

كرات

ملح

فلفل أسود

بهارات

كمون

جنزبيل

حبهان

ورق لورا

مستكة

مرقة دجاج

زبدة



طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ فى الفرن :



* يفرم البصل والجزر والكرفس فى الكبة مع الثوم

* يضاف ملح وفلفل وتوابل مشكلة مع الكمون ثم يضاف الطماطم و يفرموا مرة اخرى

* يتبل الدجاج بالخليط ثم تحشى به من الداخل ثم تشوح الدجاج فى الزبدة حتى تحمر

* تقطع البطاطس حلقات و تحمر نصف تحميره فى الزيت

* يشوح البصل شرائح مع زبدة مكان الدجاجه بعد ان تحمر وترفع فى صينية الفرن مع ملح وفلفل وزعتر وحبهان ولورى ومستكه وزعتر مع كمون وبهارات ومكعب مرقة

* يفرم باقى الكرفس والجزر والكرات والثوم مع جنزبيل وفلفل حار ويشوح مع الخليط السابق

طريقة عمل محشى مشكل لـ أميرة شنب

مقادير محشى مشكل:

فلفل رومي - كوسة - باذنجان

ارز مصري

شبت - كزبرة- بقدونس "مفروم "

صلصة طماطم

طماطم مبشورة

بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

قرفة

سبع بهارات

سكر

نعناع ناشف

5 فصوص

ثوم

مرقة دجاج

زيت



طريقة تحضير محشى مشكل

* فى بولة كبيرة يخلط البصل مع الطماطم و الشبت و الكزبرة و البقدونس

* يضاف السكر و البهارات مع ملح وفلفل و نعناع ناشف و صلصة الطماطم

* يضاف الارز الى الخليط و يقلبوا جيدا مع اضافة ملعقة كبيرة من الزيت

* ترفع المرقة على النار حتى تسخن ويضاف الملح وفلفل و صلصة الطماطم و ثوم صحيح و يترك حتى يغلي

* يحشى الباذنجان والفلفل والكوسة بالخليط ثم يرفع فى الحلة ويسقى بالمرقة حتى يصل الى نصف الحلة

* يترك على نار مرتفعة حتى يغلي اول مرة ثم يترك على نار منخفضة حتى يكتمل النضج ثم يقدم بالهنا

طريقة عمل ملوخية لنجلاء الشرشابى:



مقادير ملوخية

ملوخية خضراء

ثوم مفروم

كزبرة جافة ناعمة

سمنه مرقة

دجاج

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل ملوخية



* خرطى الملوخية وأضيفيها فى الشوربة وقلبى

* شوحى الثوم فى الزيت على النار مع الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود

* أضيفى الطشة لملوخية وقلبى وقدميها.

طريقة عمل كنافه بالفواكه والكريمة لـ نجلاء الشرشابى

مقادير كنافة بالفواكه والكريمة

كنافة

سمنه

كريم شانتى

شربات

موز

رمان

طريقة عمل كنافة بالفواكه والكريمة

* شوحى الكنافة فى السمنة على النار حتى تحصلى على اللون الذهبى

* إسقى الكنافة بالشربات ثم شكلى طبقات من الكنافة والكريمة والفواكة وقدميه