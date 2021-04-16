ملك العزومات.. طريقة مميزة لتحضير الديك الرومي

يعد الديك الرومي ملك العزومات في رمضان؛ لذلك قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير الديك الرومي.

مقادير..

ديك رومي

نصف كوب زبدة سائلة

نصف كوب زيت

نصف كوب عصير برتقال او ليمون

2 ملعقة كبيرة بودرة بصل

ملح

فلفل أسود

روزماري مفروم

2 ملعقة كبيرة بابريكا

بصل شرائح

شرائح جزر

صلصة بورية 5معلق كبيرة

شرائح كرات

ورق لورا

سبع بهارات

نصف كوب خل

5 فص ثوم

طريقة تحضير ديك رومي بتتبيلة مميزة..

يخلط عصير الليمون أو البرتقال مع بودرة البصل والبابريكا والروزماري وملح وفلفل أسود والزيت والزبدة وسبع بهارات، بالخل وورق اللورا.

يتبل الديك الرومي من الداخل والخارج جيدا ويفضل أن يظل ليلة كاملة في التتبيلة.

توضع شرائح البصل والجزر والكرات في صينية ثم يضاف الديك الرومي ونفتح بسكينه ونغرز فصوص ثوم، ونغطيه بسلفر وآخر ساعة نرفع السلفر ويأخذ وش تحمير.

يدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة ثم نقلل الحرارة على 160 لمدة 3 ساعات حتى تمام النضج ويقدم مع الأرز بالخلطة.