عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملك العزومات.. طريقة مميزة لتحضير الديك الرومي

صدى البلد

يعد الديك الرومي ملك العزومات في رمضان؛ لذلك قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير الديك الرومي.

مقادير..
ديك رومي
نصف كوب زبدة سائلة 
نصف كوب زيت
نصف كوب عصير برتقال  او ليمون
2 ملعقة كبيرة بودرة بصل
ملح 
فلفل أسود 
روزماري مفروم 
2 ملعقة كبيرة بابريكا 
بصل شرائح
شرائح جزر 
صلصة بورية 5معلق كبيرة
شرائح كرات 
ورق لورا
سبع بهارات
نصف كوب خل
5 فص ثوم

طريقة تحضير ديك رومي بتتبيلة مميزة..

يخلط عصير الليمون أو البرتقال مع بودرة البصل والبابريكا والروزماري وملح وفلفل أسود والزيت والزبدة وسبع بهارات، بالخل وورق اللورا.

يتبل الديك الرومي من الداخل والخارج جيدا ويفضل أن يظل ليلة كاملة في التتبيلة.

توضع شرائح البصل والجزر والكرات في صينية ثم يضاف الديك الرومي ونفتح بسكينه ونغرز فصوص ثوم، ونغطيه بسلفر وآخر ساعة نرفع السلفر ويأخذ وش تحمير.

يدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة ثم نقلل الحرارة على 160 لمدة 3 ساعات حتى تمام النضج ويقدم مع الأرز بالخلطة.

ديك الرومى الديك الرومى المحشى الديك الرومى ديك رومى

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الديك الرومى المحشى فواكه ومكسرات

ترشيحاتنا

التوتر يسود الأجواء الحدودية بين سوريا ولبنان وتدخل عاجل من الجيش

شياطين الإنس تبث سمومها في رمضان.. البداية بقطع سيدة عضو زوجها الذكري..تفاصيل

إحسان.. السعودية تطلق حملة وطنية للعمل الخيري في رمضان

الاختيار 2 .. صدى البلد ينشر تفاصيل اغتيال الشهيد البطل محمد مبروك

مغامرات حمقاء.. السودان يدعو إثيوبيا لإدراك أهمية استقرار المنطقة

الحوثي يستهدف مدينة سعودية بصاروخ باليستي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الزراعي

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

ويزو الضحية الرابعة لبرنامج رامز عقله طار

مشفتش كدا أبدا .. رسالة من عصام الحضري ﻹيمان البحر درويش .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ