القاضية ممكن .. شادي محمد يحكي عن أكثر موقف رعباً في حياته.. فيديو

حكى شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، عن أكثر المواقف رعبا تعرض لها في حياته، مؤكدا أنه تعرض لموقف غريب بالفعل لأول مرة في حياته، وتحدث مع كثير من زملائه والمقربين عن السبب ولكن لم يجيب أحد او يقول له السبب.

وقال «محمد» خلال لقائه مع الإعلامى "أحمد سالم “ فى برنامج “ لحظات جريئة “المذاع على “ قناة القاهرة والناس” : في مرة كنت قاعد وشعرت بالنعاس، وبعدها اغمضت عينى فشعرت أن هناك شخص يقوم بشد أجزاء من جسمى و لم أستطع الالتفات إلى الناحية الأخرى لكى أرى من الذي يفعل ذلك».

وداعبه الإعلامي أحمد سالم قائلا «ممكن ده يكون جامايكا بتاع الحضري»، فرد شادي محمد ضاحكا «لا دي القاضية ممكن».