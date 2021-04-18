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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التأمينات تعلن عن منافذ جديدة لأصحاب المعاشات للحصول على مستحقاتهم.. تفاصيل

رئيس الهيئة القومية
رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن صرف معاش شهر 4 بداية من أول شهر مايو.

وأضاف خلال لقاء بقناة إكسترا نيوز، أنه بعد جائحة كورونا بدأنا وضع خطة للتعامل مع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتقليل نسبة الاحتكاك والازدحام.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه لابد من التطوير وإيجاد وسائل ومنافذ جديدة غير مسبوقة، موضحاً أنه تم توقيع بروتوكول مع البنك المركزى والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاستغلال موضوع المحافظ الالكترونية وهي بشرى تزف لأصحاب المعاشات.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صاحب المعاش يمكن أن يفتح محفظة الكترونية ويحول المعاش على تليفونه المحمول، وبعد ذلك يمكن ان يسدد مدفوعاته الحكومية وشراء أي شئ من أي مكان من خلال تلك المحفظة الإلكترونية.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن سحب نقود نقدية من المحفظة الالكترونية عن طريق ماكينة "فوري"، أو "أمان"، لافتا إلى أن المحفظة الالكترونية تشبه الحساب البنكي، يتعامل معها الشخص على أنها فيزا.

اخبار توك شو المحفظة الالكترونية أصحاب المعاشات

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