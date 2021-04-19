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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب هزيمة الزمالك في القمة..

ممدوح عباس: لدي حقائق صادمة عن الظروف المالية في النادي

ممدوح عباس
ممدوح عباس

قال ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن لديه حقائق صادمة بشأن الأزمة المالية التي تعاني منها القلعة البيضاء خلال الوقت الحالي.

 

وأضاف ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "حفاظًا على الكيان لن أتحدث عنها، ويجب أن نوجه الشكر للجنة القضائية التي حافظت بأمانة شديدة على ما تحت يديها، ولكن قضايا التمويل والاستثمار بقيت خارج أيديهم، ونادي الزمالك يحتاج إلى حلول عاجلة خارج الصندوق".

 

وعن هزيمة الزمالك أمس، الإثنين، أمام الأهلي بنتيجة 1 - 2، قال "الفارق بين لاعبي الزمالك والأهلي في مباراة الأمس كالفارق بين لاعب غير قلق على مستقبله، ولاعب قلق على أمسه ويومه وغده".

 

وأضاف "المباراة بالأمس كانت شوطا للأهلي وشوطا للزمالك، ولكن لي سؤال للمدير الفني، من الذي أعطى الحق لمحمود علاء أن يسدد ضربة الجزاء؟؟".

 

واختتم "لقد أضاع الكثير قبل هذا، وطريقته أصبحت معروفة في تسديد ضربات الجزاء، ورغم كل ما حدث، فإنني أحيي لاعبي الزمالك على أدائهم بالأمس".

 

الأهلى الزمالك ممدوح عباس مجلس إدارة نادي الزمالك محمود علاء

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