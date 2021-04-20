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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وليدز يونايتد

ليفربول
ليفربول

تعادل فريق ليفربول مع نظيره ليدز يونايتد بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويستمر فريق ليفربول بعيدا عن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز السادس برصيد 53 نقطة في حين يتصدر الترتيب مانشستر سيتي برصيد 74 نقطة .

ليفربول كان متسيدًا أحداث النصف الأول من المباراة، وكانت أخطر الفرص عن طريق تياجو ألكانتارا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة، لكن حارس مرمى ليدز تصدى لها ببراعة.

السنغالي ماني سجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 31، بعدما تلقى أرنولد كرة من ميلنر، مررها  لـ ساديو الذي لم يتوان في وضع الكرة في الشباك الخالية، معلنًا عن هدف فريقه الأول.

وفي الشوط الثاني، ضغط ليدز يونايتد بشكل كبير من أجل تسجيل هدف التعادل، وكاد هاريسون أن يفعلها في الدقيقة 59 عندما انفرد بمرمى أليسون بيكر، لكن حارس مرمى ليفربول تصدى لتسديدته ببراعة.

وأشرك كلوب، محمد صلاح في الدقيقة الحادية والسبعين ، بدلًا من  ساديو ماني مسجل هدف ليفربول

وفي الدقيقة 87، استطاع دييجو لورينتي تسجيل هدف التعادل لـ ليدز من ضربة ركنية نفذها هاريسون، ليقابلها المدافع الإسباني برأسه، منهيًا اللقاء بنتيجة التعادل

ترتيب الدوري الانجليزي : 

1- مانشستر سيتي : 74 نقطة 
2- مانشستر يونايتد : 66 
3- ليستر سيتي : 56 
4- ويست هام يونايتد : 55 
5- تشيلسي : 54 
6- ليفربول : 53 
7- توتنهام : 50 
8- ايفرتون : 49 
9- ارسنال : 46 
10- ليدز يونايتد : 46 
11- استون فيلا : 44 
12- ولفرهابمتون : 41 
13- كيستال بالاس : 38 
14- ساوثهامبتون : 36
15-نيوكاسيل يونايتد :35
16-برايتون : 33
17- بيرنلي : 33
18- فولهام : 27
19- ويست بروميتش : 24
20- شيفيلد : 14
 

 

ليفربول ليدز ليدز يونايتد دوري ابطال أوروبا مانشستر سيتي

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