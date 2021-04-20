بسبب تجمعات رمضان.. طبيب باطنة: ظهور 850 حالة إصابة جديدة.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن زيادة اصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية أكثر من المعدل السابق في الشهر السابق، وهو نتيجة شهر رمضان، الذى يشهد العديد من الخروجات والزيارات وتجمعات للأسر، إلى جانب ذهاب المصليين إلى المساجد لأداء صلاة القيام،

وأضاف "رئيس أقسام الباطنة والمناعة"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة اتخذت جميع الاجراءات التى تساعد علي تقليل هذه الاصابات، ولكن يتبقى جهود الأشخاص والمواطنين لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وأِشار "عقبة"، إلى أنالدولة قامت بمنع الصلاة لأكثر من نصف ساعة وموائد الرحمن والسرادقات والتجمعات الكبيرة، و أعلنت أنه سيكون هناك إغلاقا للمحال في توقيتات مبكرة ومنعت الفعاليات التي يكون بها تجمعات.

وأوضح "اشرف عقبة"، أنه في حالة إصابة شخص داخل الأسرة نجد إصابة باقي أفراد الأسرة وهو ما يدل على عدم تطبيق العزل المنزلي بشكل كافي.

وأكد، أنه بالفعل حدث تهاون مع العديد من حالات الاصابة بفيروس كورونا، ولكن يجب على كل مصاب أن يتعامل بحذر وأيضا يتعامل كل من حوله بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وبالتالي الالتزام باساليب الوقاية أمر ضروري، موضحا أنه تم بالأمس عن 850 حالة اصابة جديدة، متمنيا أن تقل هذه الأرقام.