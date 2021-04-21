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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يهاجم محمود كهربا على تويتر .. تفاصيل

كهربا وابراهيم سعيد
كهربا وابراهيم سعيد

‏‎حل محمود كهربا لاعب الأهلي، ضيفًا علي برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يعرض علي فضائية المحور، فقد لاعب الأهلي، أعصابه وهدّد بالانسحاب من البرنامج بسبب مقطع فيديو عُرض في البرنامج.


وجاء انفعال كهربا وتهديده بالانسحاب من البرنامج، بعدما عرضت بسمة وهبة مقطع فيديو للاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر إبراهيم سعيد وهو يهاجم كهربا بشدة ويسخر منه.


وقال كهربا بمجرد رؤية الفيديو: «اقفلوا الفيديو ده، مش عايز اكمل أنا، بعد إذنك مش هينفع هتجيبلي حاجات في الكورة هاتي مش تجيبي ناس تتخانق معايا وأنا مش هينفع أني أرد على الناس دي بعد اذنك أنا مش عايز أكمل الحلقة».


ليرد إبراهيم عبر حسابه علي "تويتر" قائلاً "هو انت قصدك مش برد علي الناس  اللي زي دي تقصدني أنا ولا مين يا كهربا !!!!


ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

 

IMG_٢٠٢١٠٤٢١_٠٤٣٤٥٦
IMG_٢٠٢١٠٤٢١_٠٤٣٤٥٦

https://mobile.twitter.com/IbrahimsaidAdam/status/1384687521066536960?s=19

كهربا إبراهيم سعيد منتخب مصر برنامج بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة ضيوف برنامج العرافة

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