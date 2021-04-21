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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد معهد البيئة بعين شمس شخصية العدد بمجلة أخبار البيئة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تناولت مجلة أخبار البيئة التى تصدر عن وزارة البيئة المصرية المسيرة المهنية والعلمية للأستاذه الدكتورة نهى سمير دنيا عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعه عين شمس.


فقد حصلت الأستاذة الدكتورة نهى سمير   عام 1993 على بكالوريوس الهندسة الكهربائية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف بالإضافة الى منحها لقب الطالبة  المثالية  ليتم تعيينها معيدا  في العام نفسه كما بدأت رحلتها البيئية وكانت أولى محطات هذه الرحلة هي حصولها على دبلوم الادارة البيئية من كلية ماستريخت بهولندا عام 1995.

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وقد حصلت  ا.د سمير دنيا   على درجه الماجستير في تحليل ورصد الانظمة البيئية من كلية علوم الأرض والفضاء بهولندا بالإضافة إلى تكريمها من المعهد  كأفضل رسالة ماجستير عن العام.


وتصف ا.د دنيا التحديات التي واجهتها في الدراسة بأوروبا بقولها لم تكن فكرةوجود امرأة أفريقية وعربية مقبولة في هولندا بالاضافة الى انها سيدة  مسلمة محجبة ونتيجة لذلك فقد واجهت سيادتها الكثير من الصعوبات والمضايقات اثناء الاختلاط بالمجتمع الهولندي و في عام 2002 استطاعت ان تحصل على درجة الدكتوراة في الهندسة البيئية من معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس لتتدرج في المناصب حتى تصل الى منصب  أستاذ الهيدروليكا البيئية بالمعهد ورئيس قسم الهندسة البيئية.


و تناولت ا.د سمير دنيا موضوع تمكين المرأه في مصر واصفة إياه بأن ملف تمكين المرأة  فى مصر قد شهد تطوراً كبيرا في السنوات الأخيرة خصوصاً بعد مبادرة الرئيس الإيجابية في عام 2017 ليجعله عاما  للمرأة في حين يمثل معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية نموذجا مصغرا يحتذى به في هذا الشأن حيث ان إدارة المعهد وعميده ووكلائه من السيدات.


كما ابدت إمتنانها وشكرها  للأستاذ الدكتور محمود المتينى  رئيس جامعة عين شمس  لدعمه المستمر للمعهد و دعم قرار تحويله إلى  كلية و تعديل  البرامج للائحة الجديدة و إنشاء وحدة التحول للأخضر التى تتبنى كل تقنيات التحول للاخضر من انشاء مبانى خضراء  و استخدام تقنيات الطاقة الشمسية و مشروع اعادة تدوير المخلفات بأنواعها البلاستيكية و الورقية و المعدنية و العضوية.


وأكدت ا.د  نهى  ان المعهد  بدأت بالفعل في إتخاذ إجراءات عدة لتحويل منشآت المعهد  لتكون صديقة للبيئة هذا بالاضافة  إلى البدء في مشروع لإعاده تدوير مخلفات الجامعة من الورق والبلاستيك .


وتقوم رؤية المعهد وخطة التطوير المستقبلية أن تكون صرحا بيئياً يقوم بإعداد الكوادر البيئية سواء فى مصر أو المنطقة العربية و ذلك من خلال إعداد برامج دراسية حديقة تواكب العصر ليس لها نظير فى الجامعات المصرية و التعاون و التنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة بالإضافة إلى  وجود مركز الإستشارات و البحوث البيئية للرصد و التقييم البيئى للمشروعات و تدعيم مفاهيم التنمية المستدامة و رؤية مصر ٢٠٣٠ .

جامعة عين شمس أخبار البيئة البحوث البيئية الماجستير كلية علوم الأرض والفضاء

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