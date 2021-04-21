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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنبيه عاجل من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة بشأن الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده غدا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدا الخميس الموافق 22 أبريل 2021 ، سيتم عقد الامتحان التجريبي الثالث في أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.

 

وشدد وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على أن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة ،  يخص ايضا طلاب المدارس الحكومية المجهزة بـ خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر.

 

وقال وزير التربية والتعليم : من المقرر خلال الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة ، أن يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط. 

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تعليمات جديدة من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة

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إعلان نتيجة أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة .. غدا

وأضاف وزير التربية والتعليم : نرجو من طلاب الثانوية العامة عدم الدخول على منصة الامتحان  من local لأننا نختبر assessment وحدها.

 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة ، غدا الخميس ، نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة التي تم عقدها أيام 18 و 20 و 22 أبريل 2021 ، لطمأنة الناس في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة مع الرأي العام .


أهداف بروفة امتحانات الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التعليم أن الهدف من بروفة امتحانات الثانوية العامة بشكل عام ، هو ضبط الاعدادات الخاصة بالاجهزة ، وتحديث منظومة التابلت ، وقياس تغطية الـ 4G ، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونية.

أرقام الدعم الفني المنوط بتلقي استفسارات الطلاب

وقالت وزارة التربية والتعليم : للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من قيام البعض بتعمد الترويج لفكرة فشل بروفة امتحانات الثانوية العامة وتصدير الشكاوى على السوشيال ميديا ، حيث قال :  لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شئ  بدون اى منطق او معلومات ، مؤكداً أن الهدف هو رصد المشكلة وتقديمها للوزارة على القنوات الرسمية للوزارة ، وليس على السوشيال ميديا والواتساب.

وطالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر السوشيال ميديا؛ التي تروج لفشل بروفة امتحانات الثانوية العامة اليوم لدى الطلاب. 


وحذر وزير التربية والتعليم من جروبات “فيس بوك”، مؤكدا أنها ليست مرجعا لتقييم الوضع، والوزارة لديها غرف عمليات ترصد ما يحدث بجميع المدارس. 

وناشد الوزير بالتوقف عن القيل والقال وتتبع أسلوب علمي بعيدا عن مهاترات فيس بوك.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الامتحان التجريبي الثالث أول بروفة

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