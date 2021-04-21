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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي

صدى البلد

سجل سموحة الهدف الأول في مرمى الأهلي في  المباراة التي تقام بين الفريقين، على ملعب استاد السلام الدولي "الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

سدد محمود حليمو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11 من عمر المباراة  أسكنها شباك محمد الشناوي.

أهدر محمد مجدي أفشة فرصة الهدف الأول لصالح النادي الأهلي في المباراة التي تقام أمام سموحة.

مرر أليو ديانج لاعب وسط الأهلي كرة مميزة داخل منطقة جزاء سموحة في الدقيقة 7 من عمر المباراة، وصلت لأفشة الذي انفرد بحارس المرمى وسدد كرة أرضية قيوة ولكن مرت بجوار المرمى.

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي 
اكرم توفيق وبدر بانون ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:
المرمى: الهاني سليمان.
الدفاع: أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمود البدري – محمد الترهوني.
الوسط: محمد حليمو – محمد كناريا – عبد الكبير الوادي.
الهجوم: مصطفى فتحي – حسام حسن – أحمد عبد القادر

سموحة الأهلى محمود حليمو مجدي أفشة الدوري الممتاز

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