الزمالك: حسم تجديد عقود لاعبي اليد بعد مباراة الكأس أمام الأهلي

أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إنهم يعملون على تجديد العقود الخاصة باللاعبين في الألعاب الرياضية الأخري.

وقال السمري في تصريحات لقناة الزمالك:"فريق اليد طالب تأجيل الأمر لما بعد مباراتهم في الكأس أمام الأهلي اليوم وإن شاء الله يكمل فريق اليد الثنائية ونبارك لهم".

وأشار عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إلى إنه طلب من الأجهزة الفنية لفرق اليد تحديد مطالبها سواء باستمرار لاعبين أو التعاقد مع آخرين، قائلاً:" سنجلس مع الجهاز الفني لفريق اليد عقب مباراة الكأس للاستماع لمطالبه ثم سنجلس مع اللاعبين، هم بالفعل رجال ويستحقون وقفة كبيرة؛ يكفي إسعادهم الجماهير وأشكرهم فيعوضونا عن الكثير".

وأتم السمري تصريحاته بقوله:"هناك تنسيق كامل مع الأجهزة الفنية وحسين زكي المدير الفني لفريق اليد هو من طالبنا بعدم الحديث عن تجديد العقود حتى لا نشغل اللاعبين".