هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ مرحلة جديدة من عملياته العسكرية في قطاع غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ الجيش يبدأ مرحلة جديدة من عملياته العسكرية في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

فادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة في ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، وقعت إحدى العمليات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث اندلع اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف جيش الاحتلال.