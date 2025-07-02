الدفاع المدني بغزة: 7 أطفال و5 سيدات ضمن شهداء مجزرة حي الزيتون جنوب غزة

أعلن الدفاع المدني بغزة، أنّ 7 أطفال و5 سيدات ضمن شهداء مجزرة حي الزيتون جنوب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” بارتقاء 17 شهيدا في قصف مبنى يؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.



أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تضليل المجتمع الدولي، فبعد أكثر من أربعة أشهر من الحصار الكامل على قطاع غزة، ما زال إدخال المواد الغذائية محدودًا، وحتى الكميات القليلة التي تدخل من خلال برنامج الغذاء العالمي أو ما يسمى بالآلية العسكرية الإسرائيلية – الأمريكية هي كميات ضئيلة، مشددًا على أنها تُستخدم لذر الرماد في العيون.

وأوضح «الشوا»، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد خطورة على كل المستويات، في ظل نفاد مختلف أصناف المواد الغذائية، والطبية، وحتى المياه، مؤكدًا أن اليوم هناك خطر كبير جدًا فيما يتعلق بتوفير المياه للمواطنين، سواء مياه الشرب أو الاستخدام اليومي.