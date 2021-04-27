إهانة إسماعيل ياسين واعتذار "موسى".. التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان وعائلة الكوميديان

نقابة الممثلين : نستنكر إهانة الرموز الفنية

أسرة مسلسل موسى تعتذر لعائلة اسماعيل ياسين

أيمن بهجت قمر يقاضى محمد رمضان

مشهد فى مسلسل موسى أثار حالة من الجدل الواسع واتهم رواد السوشيال ميديا العمل بإهانة الفنان الراحل إسماعيل ياسين وهو الأمر الذى وصل إلى حد تقديم شكوى من قبل عائلة الفنان الراحل فى نقابة المهن التمثيلية ضد العمل وانتهت بتقديم اعتذار رسمى من أسرة المسلسل.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة مسلسل موسى وعائلة إسماعيل ياسين.

مشهد أثار الأزمة

كانت البداية مع مشهد فى مسلسل موسى ويبدأ الحوار بحديث شبيه إسماعيل ياسين إلى موسى داخل المحل، قائلًا: «هاخد التلاتة كرفات» ثم يدير له ظهره ويبدأ في الخروج من المحل، لينادي عليه موسى: «مبروك عليك تدوبهم في عرق العافية.. فين حساب الحاجة!»، ومن ثم يعلق عليه شبيه الفنان إسماعيل ياسين سريعًا: «ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا ايه.. أنت مبتتفرجش على سيما - مقلدًا حركات اشتهر بها الفنان القدير إسماعيل ياسين-» ثم يرد مستنكرًا: «إيه سيما دي…ليرد عليه ساخرا من حركاته: «انت بتعمل كده ليه يا راجل انت؟!»، ثم يعود ويردد شبيه الفنان إسماعيل ياسين بعض مقولاته الشهيرة، مثل: «يا أخ يا أخ.. حساب الكرفتات دول كام»، ليرد عليه موسى: «24 قرش» فيعطيه الفنان إسماعيل ياسين «25 قرش» ولا يرد إليه موسي القرش المتبقي، ليطلب منه شبيه الفنان إسماعيل ياسين القرش ثم ينتهي المشهد على جملة: «لو عاوز تحاسب حاسب».

رد محمد رمضان

بينما نشر محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس مسلسل موسي ، خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا: "#موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد #القاهرة سنة١٩٤٦ مايعرفش لا سينما ولا فنانين وده أنقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس 🤣 #ثقة_في_الله_نجاح

رد مخرج مسلسل موسى

وكتب محمد سلامة عبر خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أنا مقتنع إن شغلتي مخرج وإن مكان الرد بيبقي داخل العمل مش على فيس بوك وإن تسرع الناس بالحكم علي الأشياء غريب.. ولعجائب القدر إنه على لسان الشخصية صاحبة الأزمة قال: "لما تحب تحاسب حاسب".

رد نقابة المهن التمثيلية

وقال نقيب الممثلين أشرف زكي في تصريحات لـ صدى البلد، إن عائلة الفنان الراحل إسماعيل يس تقدموا بشكوى في نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان محمد رمضان.

أسرة إسماعيل ياسين

وتواصل صدى البلد أيضا مع سامية شاهين زوجة المخرج ياسين إسماعيل يس، وأكدت أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وتقدمت له بشكوى رسمية للحصول على حق إسماعيل يس الأدبي، وطالبت محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

نقابة المهن التمثيلية

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، بيانا خاصا بالأزمة التى يشهدها مسلسل “موسى” وأسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين حيث أثار مشهد في المسلسل الجدل بسبب ما وصفه البعض أنه يقدم “السخرية” من نجم الكوميديا الراحل.

وكتبت النقابة في بيانها “في البداية يؤكد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلاً وموضوعاً لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون، كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانباً هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ”.

وأكد مجلس النقابة في البيان، أنهم تلقوا شكوى مقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين أسطورة الكوميديا المصرية؛ بشأن تضررها من تقديم شخصية الراحل بطريقة غير لائقة في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “موسى”.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة رفيعة المستوى لفحص الشكوى المقدمة من أسرة الراحل لرفع تقرير عاجل لمجلس إدارة النقابة ليتسنى له اتخاذ قراره بشأنها.

رد أسرة مسلسل موسى

أصدرت أسرة مسلسل موسى، بيانا تنفي فيه أي تعمد من أسرة العمل للإساءة من رموز الفن المصري وخاصة الفنان الراحل إسماعيل يس وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود فعل من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا أن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل.

وتؤكد أسرة المسلسل أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل.

وتضامن كل العاملين في المسلسل مع البيان مؤكدين أنهم جميعا يحترمون كل القامات الفنية المصرية التي قدمت أو مازالت تقدم فنا وإبداعا يحترمه الجميع.

هجوم أيمن بهجت قمر

وطالب السيناريت أيمن بهجت قمر، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بحذف المشاهد غير اللائقة من مسلسل موسي عن الفنان إسماعيل ياسين.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "شكرا د. أشرف زكي وبنطالب بحذف أي مشهد يخص الفنان الكبير في الحلقات اللي جايه ..لازم موافقة اسرته واحفاده ونرجو حذف المشهد السابق مع اعادة العرض احنا عايزين تقدير أدبي فقط واحترام للراجل".

وكان المؤلف أيمن بهجت قمر، قال إنه سيقاضي الفنان محمد رمضان بعد إساءته للفنان الراحل إسماعيل ياسين بعد ظهوره ضمن أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل "موسى".

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على “فيسبوك”، "الكلام خلص خلاص يا رمضان وكلامك مع د. محمد أبو شقة بالإشارة إلى ما تضمنته الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل (موسي) من مشهد يجمع بطل المسلسل الفنان محمد رمضان وشخصية الفنان الراحل اسماعيل يس، الذي تضمن إساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل إذ أظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه".

مسلسل موسى

وأضاف أيمن بهجت قمر: "كما جرى تعمد التأكيد على الحركات الجسدية التي اشتهر الفنان الراحل بأدائها في أدواره التي اتخذ منها صانعو العمل أداة للسخرية علي لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار إليه، بما يعكس امتهانا واضحا للفنان الراحل في شخصه وسلوكياته وأخلاقياته بحسبان أن المشهد قد أظهره باعتباره يمارس حياته الطبيعية من خلال الشراء لمستلزماته الشخصية التي يحجم عن سداد قيمتها وثمنها استنادا الي شهرته".

وتابع أيمن بهجت قمر في تدوينته: "وهو مما يمثل إساءة بالغة للفنان الراحل الذي غادر دنيانا منذ نحو ٥٠ عاما.. وتشويها متعمدا لسيرته بل ويشكل نيلا من الفن المصري بإظهار الفنانين في مظهر سيئ لأشخاص يعيشون عالة علي غيرهم ويأخذون ما لا يستحقونه بسيف الحياء لشهرتهم، وقد احدث المشهد ردود فعل غاضبة لدي المتابعين خاصة وأنه لا مبرر له في السياق الدرامي فضلا عن الضرر البالغ الذي أصاب أسرة الفنان الراحل إسماعيل يس".