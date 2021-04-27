عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إهانة إسماعيل ياسين واعتذار "موسى".. التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان وعائلة الكوميديان

اسماعيل ياسين
اسماعيل ياسين

نقابة الممثلين : نستنكر إهانة الرموز الفنية 

أسرة مسلسل موسى تعتذر لعائلة اسماعيل ياسين

أيمن بهجت قمر يقاضى محمد رمضان

 

مشهد فى مسلسل موسى أثار حالة من الجدل الواسع واتهم رواد السوشيال ميديا العمل بإهانة الفنان الراحل إسماعيل ياسين وهو الأمر الذى وصل إلى حد تقديم شكوى من قبل عائلة الفنان الراحل فى نقابة المهن التمثيلية ضد العمل وانتهت بتقديم اعتذار رسمى من أسرة المسلسل.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة مسلسل موسى وعائلة إسماعيل ياسين.

مشهد أثار الأزمة 

كانت البداية مع مشهد فى مسلسل موسى ويبدأ الحوار بحديث شبيه إسماعيل ياسين إلى موسى داخل المحل، قائلًا: «هاخد التلاتة كرفات» ثم يدير له ظهره ويبدأ في الخروج من المحل، لينادي عليه موسى: «مبروك عليك تدوبهم في عرق العافية.. فين حساب الحاجة!»، ومن ثم يعلق عليه شبيه الفنان إسماعيل ياسين سريعًا: «ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا ايه.. أنت مبتتفرجش على سيما - مقلدًا حركات اشتهر بها الفنان القدير إسماعيل ياسين-» ثم يرد مستنكرًا: «إيه سيما دي…ليرد عليه ساخرا من حركاته: «انت بتعمل كده ليه يا راجل انت؟!»، ثم يعود ويردد شبيه الفنان إسماعيل ياسين بعض مقولاته الشهيرة، مثل: «يا أخ يا أخ.. حساب الكرفتات دول كام»، ليرد عليه موسى: «24 قرش» فيعطيه الفنان إسماعيل ياسين «25 قرش» ولا يرد إليه موسي القرش المتبقي، ليطلب منه شبيه الفنان إسماعيل ياسين القرش ثم ينتهي المشهد على جملة: «لو عاوز تحاسب حاسب».

رد محمد رمضان

 بينما نشر محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس مسلسل موسي ، خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا: "#موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد #القاهرة سنة١٩٤٦ مايعرفش لا سينما ولا فنانين وده أنقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس 🤣 #ثقة_في_الله_نجاح

رد مخرج مسلسل موسى 

وكتب محمد سلامة عبر خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أنا مقتنع إن شغلتي مخرج وإن مكان الرد بيبقي داخل العمل مش على فيس بوك وإن تسرع الناس بالحكم علي الأشياء غريب.. ولعجائب القدر إنه على لسان الشخصية صاحبة الأزمة قال: "لما تحب تحاسب حاسب".

رد نقابة المهن التمثيلية 

وقال نقيب الممثلين أشرف زكي في تصريحات لـ صدى البلد، إن عائلة الفنان الراحل إسماعيل يس تقدموا بشكوى في نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان محمد رمضان.

أسرة إسماعيل ياسين 

وتواصل صدى البلد أيضا مع سامية شاهين زوجة المخرج ياسين إسماعيل يس، وأكدت أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وتقدمت له بشكوى رسمية للحصول على حق إسماعيل يس الأدبي، وطالبت محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

أسرة مسلسل موسى: لم نتعمد الإساءة إلى إسماعيل يس

"الممثلين" تصدر بيانا بشأن أزمة محمد رمضان وعائلة إسماعيل ياسين

نقابة المهن التمثيلية 

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، بيانا خاصا بالأزمة التى يشهدها مسلسل “موسى” وأسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين حيث أثار مشهد في المسلسل الجدل بسبب ما وصفه البعض أنه يقدم “السخرية” من نجم الكوميديا الراحل.

وكتبت النقابة في بيانها “في البداية يؤكد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلاً وموضوعاً لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون، كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانباً هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ”.

وأكد مجلس النقابة في البيان، أنهم تلقوا شكوى مقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين أسطورة الكوميديا المصرية؛ بشأن تضررها من تقديم شخصية الراحل بطريقة غير لائقة في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “موسى”.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة رفيعة المستوى لفحص الشكوى المقدمة من أسرة الراحل لرفع تقرير عاجل لمجلس إدارة النقابة ليتسنى له اتخاذ قراره بشأنها.

رد أسرة مسلسل موسى 

أصدرت أسرة مسلسل موسى، بيانا تنفي فيه أي تعمد من أسرة العمل للإساءة من رموز الفن المصري وخاصة الفنان الراحل  إسماعيل يس وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود فعل من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا أن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل.

وتؤكد أسرة المسلسل أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل.

وتضامن كل العاملين في المسلسل مع البيان مؤكدين أنهم جميعا يحترمون كل القامات الفنية المصرية التي قدمت أو مازالت تقدم فنا وإبداعا يحترمه الجميع.

هجوم أيمن بهجت قمر 

وطالب السيناريت أيمن بهجت قمر، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بحذف المشاهد غير اللائقة من مسلسل موسي عن الفنان إسماعيل ياسين.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "شكرا د. أشرف زكي وبنطالب بحذف أي مشهد يخص الفنان الكبير في الحلقات اللي جايه ..لازم موافقة اسرته واحفاده ونرجو حذف المشهد السابق مع اعادة العرض احنا عايزين تقدير أدبي فقط واحترام للراجل".

وكان المؤلف أيمن بهجت قمر، قال إنه سيقاضي الفنان محمد رمضان بعد إساءته للفنان الراحل إسماعيل ياسين بعد ظهوره ضمن أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل "موسى".

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على “فيسبوك”، "الكلام خلص خلاص يا رمضان وكلامك مع د. محمد أبو شقة بالإشارة إلى ما تضمنته الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل (موسي) من مشهد يجمع بطل المسلسل الفنان محمد رمضان وشخصية الفنان الراحل اسماعيل يس، الذي تضمن إساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل إذ أظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه".

مسلسل موسى

وأضاف أيمن بهجت قمر: "كما جرى تعمد التأكيد على الحركات الجسدية التي اشتهر الفنان الراحل بأدائها في أدواره التي اتخذ منها صانعو العمل أداة للسخرية علي لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار إليه، بما يعكس امتهانا واضحا للفنان الراحل في شخصه وسلوكياته وأخلاقياته بحسبان أن المشهد قد أظهره باعتباره يمارس حياته الطبيعية من خلال الشراء لمستلزماته الشخصية التي يحجم عن سداد قيمتها وثمنها استنادا الي شهرته".

وتابع أيمن بهجت قمر في تدوينته: "وهو مما يمثل إساءة بالغة للفنان الراحل الذي غادر دنيانا منذ نحو ٥٠ عاما.. وتشويها متعمدا لسيرته بل ويشكل نيلا من الفن المصري بإظهار الفنانين في مظهر سيئ لأشخاص يعيشون عالة علي غيرهم ويأخذون ما لا يستحقونه بسيف الحياء لشهرتهم، وقد احدث المشهد ردود فعل غاضبة لدي المتابعين خاصة وأنه لا مبرر له في السياق الدرامي فضلا عن الضرر البالغ الذي أصاب أسرة الفنان الراحل إسماعيل يس".

مسلسل موسى إسماعيل ياسين محمد رمضان ايمن بهجت قمر نقابة الممثلين

موضوعات متعلقة

أسرة مسلسل نجيب زاهي زركش تعدل تتر النهاية .. اعرف السبب

أحسن أب الحلقة 14.. سامي مغاوري يساوم عماد رشاد

بيان الممثلين و"موسى" يعتذر.. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وإسماعيل ياسين

هدى سلطان كادت تقتل خادمتها ومحتال ينصب على يوسف وهبي.. رمضان زمان

ترشيحاتنا

انخفاض إصابات كورونا اليومية في الهند

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 4- 2021 والقنوات الناقلة

سحب قرعة بطولة كأس العرب .. اليوم

من معرض شنغهاي.. تويوتا تكشف عن أحدث إصداراتها CROWN KLUGER.. صور

عرض مغري.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4350 جنيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ