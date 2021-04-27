عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كنافة بالموز

حضري كنافة بالموز وتعرفي على فوائدها

كنافة بالموز
كنافة بالموز


تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل كنافة بالتوفي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الكنافة.

مقادير كنافه بالموز والتوفي والبندق

١/٢ كيلو كنافة
٣ ملعقة كبيرة زبدة
٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة
٢ موز كبير
١ علبة حليب مكثف محلي مغلية في الماء ساعتين
١ كريمه مخفوقة 
ورق ذهبي غذائي
 

طريقة تحضير كنافه بالموز والتوفي والبندق

 

* تفرك الكنافة مع الزبدة والسكر البودرة

* تشكل ديسك في صينية وتوضع في الفرن حتى النضج

* يترك الديسك ليبرد

* يفرد اللبن المكثف المحلى المغلي المقصر على الوجه

* ترص على الوجه شرائح الموز والبندق المجروش

* يزين الوجه بوردات الكريم شانتيه والكروكان وورق الذهب

 

فوائد الموز على الريق للتخسيس


الموز مصدر ممتاز للألياف وتحتوي موزة متوسطة الحجم على 3.07 جرام من الألياف، والمقدار اليومي الموصى به للبالغين هو 25 جم لمن يتبعون نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري، وتظهر الأبحاث أن هناك صلة بين تناول كميات أكبر من الألياف وانخفاض وزن الجسم.

قد تساعد هذه المغذيات أيضًا في تقليل مستويات السكر في الدم واستقرارها.
 

يمكن أن تساعد الألياف الأشخاص على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يقلل من إجمالي عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها، يستغرق الجسم وقتًا طويلًا لهضم أنواع معينة من الألياف، مما يسمح له بتنظيم تناول الطعام بشكل أفضل.
 

يشير مؤلفو المراجعة التي بحثت في أكثر من 50 دراسة إلى أن زيادة المدخول اليومي من الألياف بمقدار 14 جرامًا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 10٪ في إجمالي استهلاك الطاقة وفقدان الوزن بمقدار 2 كيلوغرام (4.41 رطل) على مدى 4 أشهر.
 

بحثت الأبحاث من الصين في آثار الألياف الغذائية على الشهية لدى 100 بالغ يعانون من زيادة الوزن ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة، أظهرت النتائج أن زيادة الألياف الغذائية قللت من الشعور بالجوع ، وكذلك قللت من عدد السعرات الحرارية التي استهلكها المشاركون.
 

قد تساعد الألياف أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، يحتوي الموز الأخضر غير الناضج على نشا مقاوم وهو عبارة عن كربوهيدرات لا تتحلل بسهولة في الأمعاء الدقيقة.
 

وبدلًا من ذلك، فإنه يمر عبر الأمعاء الغليظة، مما يعني أنه لا يزيد من مستويات السكر في الدم، ثم يتخمر في الأمعاء الغليظة، مما يحفز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.
 

قد يساعد تناول النشا الأكثر مقاومة الأشخاص على إنقاص الوزن، حيث يعمل بطريقة مشابهة للألياف الغذائية، قد يقلل من شهية الشخص عن طريق جعله يشعر بالشبع لفترة أطول.

فوائد الموز للتخسيس طريقة عمل كنافة بالموز طريقة عمل كنافة بالفواكه الكنافة بالموز فوائد الموز

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة .. هاني الناظر يحذر من الإفراط في تناول الكنافة والقطايف.. وأسباب وأعراض الملاريا

ترشيحاتنا

قتل وحرق.. أم تقتل طفليها التوأم بأبشع الطرق وتعيش مع جثتيهما لأيام

لقطات مؤثرة| محرقة جماعية لـ ضحايا كورونا في الهند.. فيديو

الهلال السعودي يفقد خدمات سالم الدوسري لـ 4 أسابيع

زيادة غير مبررة.. الفلاحين: هذه هى أسباب ارتفاع أسعار الليمون

يجب أن تموت مع والدك .. رسالة تهديد لنجل بيرلو حال خسارة يوفنتوس الدوري الإيطالي

هل يجوز الرجوع من الصف الأول ليقف مكاني آخر أفضل مني؟ الأزهر يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ