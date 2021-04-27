حضري كنافة بالموز وتعرفي على فوائدها

كنافة بالموز



تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل كنافة بالتوفي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الكنافة.

مقادير كنافه بالموز والتوفي والبندق

١/٢ كيلو كنافة

٣ ملعقة كبيرة زبدة

٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة

٢ موز كبير

١ علبة حليب مكثف محلي مغلية في الماء ساعتين

١ كريمه مخفوقة

ورق ذهبي غذائي



طريقة تحضير كنافه بالموز والتوفي والبندق

* تفرك الكنافة مع الزبدة والسكر البودرة

* تشكل ديسك في صينية وتوضع في الفرن حتى النضج

* يترك الديسك ليبرد

* يفرد اللبن المكثف المحلى المغلي المقصر على الوجه

* ترص على الوجه شرائح الموز والبندق المجروش

* يزين الوجه بوردات الكريم شانتيه والكروكان وورق الذهب

فوائد الموز على الريق للتخسيس



الموز مصدر ممتاز للألياف وتحتوي موزة متوسطة الحجم على 3.07 جرام من الألياف، والمقدار اليومي الموصى به للبالغين هو 25 جم لمن يتبعون نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري، وتظهر الأبحاث أن هناك صلة بين تناول كميات أكبر من الألياف وانخفاض وزن الجسم.

قد تساعد هذه المغذيات أيضًا في تقليل مستويات السكر في الدم واستقرارها.



يمكن أن تساعد الألياف الأشخاص على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يقلل من إجمالي عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها، يستغرق الجسم وقتًا طويلًا لهضم أنواع معينة من الألياف، مما يسمح له بتنظيم تناول الطعام بشكل أفضل.



يشير مؤلفو المراجعة التي بحثت في أكثر من 50 دراسة إلى أن زيادة المدخول اليومي من الألياف بمقدار 14 جرامًا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 10٪ في إجمالي استهلاك الطاقة وفقدان الوزن بمقدار 2 كيلوغرام (4.41 رطل) على مدى 4 أشهر.



بحثت الأبحاث من الصين في آثار الألياف الغذائية على الشهية لدى 100 بالغ يعانون من زيادة الوزن ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة، أظهرت النتائج أن زيادة الألياف الغذائية قللت من الشعور بالجوع ، وكذلك قللت من عدد السعرات الحرارية التي استهلكها المشاركون.



قد تساعد الألياف أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، يحتوي الموز الأخضر غير الناضج على نشا مقاوم وهو عبارة عن كربوهيدرات لا تتحلل بسهولة في الأمعاء الدقيقة.



وبدلًا من ذلك، فإنه يمر عبر الأمعاء الغليظة، مما يعني أنه لا يزيد من مستويات السكر في الدم، ثم يتخمر في الأمعاء الغليظة، مما يحفز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.



قد يساعد تناول النشا الأكثر مقاومة الأشخاص على إنقاص الوزن، حيث يعمل بطريقة مشابهة للألياف الغذائية، قد يقلل من شهية الشخص عن طريق جعله يشعر بالشبع لفترة أطول.