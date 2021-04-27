عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض إصابات كورونا اليومية في الهند

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، 323 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، في انخفاض بمعدل الإصابات اليومية.
 

ورغم تسجيل انخفاض في إصابات كورونا اليومية في الهند، لا تزال تسجل ما يفوق الـ 300 ألف إصابة يوميا، لليوم السادس على التوالي.

txt

لقطات مؤثرة| محرقة جماعية لـ ضحايا كورونا في الهند.. فيديو

txt

دفعة من اللقاح الروسي تصل الهند مطلع مايو المقبل

وسجلت السلطات الهندية،  أمس، أعلى معدل إصابات يومي في العالم، بما يقرب من 353 ألف إصابة بفيروس كورونا.
 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من التعجل في التوصل إلى استنتاجات بشأن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا في الهند، قائلة: إنها “لم تصنفها بعد على أنها مقلقة”.
 

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنه من غير الواضح دور الطفرة الجديدة في انتشار العدوى السريع لفيروس كورونا في الهند، حيث هناك عوامل كثيرة يمكن أن تسهم في احتدام جائحة كورونا هناك، وعلى سبيل المثال، المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون، وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.
 

ونشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فيديو، التقطته طائرة دون طيار، لمحرقة، في العاصمة الهندية، نيودلهي؛ وذلك لحرق ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط تكدس كبير للجثث في البلاد.

فيروس كورونا اصابات كورونا في الهند جائحة كوفيد19 الصحة العالمية اعراض سلالة كورونا الهندية

موضوعات متعلقة

لقطات مؤثرة| محرقة جماعية لـ ضحايا كورونا في الهند.. فيديو

دفعة من اللقاح الروسي تصل الهند مطلع مايو المقبل

ترشيحاتنا

انخفاض إصابات كورونا اليومية في الهند

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 4- 2021 والقنوات الناقلة

سحب قرعة بطولة كأس العرب .. اليوم

من معرض شنغهاي.. تويوتا تكشف عن أحدث إصداراتها CROWN KLUGER.. صور

عرض مغري.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4350 جنيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ