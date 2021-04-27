انخفاض إصابات كورونا اليومية في الهند

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، 323 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، في انخفاض بمعدل الإصابات اليومية.



ورغم تسجيل انخفاض في إصابات كورونا اليومية في الهند، لا تزال تسجل ما يفوق الـ 300 ألف إصابة يوميا، لليوم السادس على التوالي.

وسجلت السلطات الهندية، أمس، أعلى معدل إصابات يومي في العالم، بما يقرب من 353 ألف إصابة بفيروس كورونا.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من التعجل في التوصل إلى استنتاجات بشأن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا في الهند، قائلة: إنها “لم تصنفها بعد على أنها مقلقة”.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنه من غير الواضح دور الطفرة الجديدة في انتشار العدوى السريع لفيروس كورونا في الهند، حيث هناك عوامل كثيرة يمكن أن تسهم في احتدام جائحة كورونا هناك، وعلى سبيل المثال، المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون، وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.



ونشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فيديو، التقطته طائرة دون طيار، لمحرقة، في العاصمة الهندية، نيودلهي؛ وذلك لحرق ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط تكدس كبير للجثث في البلاد.