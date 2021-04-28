مرسيدس تطرح نسخة جديدة من أيقونتها الفاخرة «مايباخ»| صور

تعتبر النسخة مرسيدس مايباخ من اكثر الاصدارت الفاخرة التي اطلقها الصانع الالماني المخضرم، و التي تحمل علامة النجمة الثلاثية الشهيرة، حيث تم امدادها بالكثير من اللمسات الفنية الرائعة، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية المتطورة، إلى جانب القدرات القوية للمحرك.

و مع مرور 100 عام من انتاج مايباخ اطلقت شركة مرسيدس العريقة اصدار خاص يستمد قوته من محرك ذات 12 اسطوانه، إلى جانب النسخة القياسية، و التي زودت بمحرك من V8 ثماني الاسطوانات.

و مع هذه الامكانيات الفنية فالطبع يصبح سعر السيارة مايباخ مرتفعًا للغاية، حيث دعمت بعدة لمسات داخلية فاخرة مع تطيعمات من الابانوس، و مقاعد من الجلد الفاخر، مستخمدة اعلى الخامات لتزين قمرة القيادة، بجانب شاشات العرض القياسية، و حزمة متكاملة من وسائل الرفاهية و التحكم، و وسائل الأمان أيضا.

و لكن يبدو أن مرسيدس اعتمدت فلسفة جديدة على تقديم مايباخ، حيث اطلقت اصدار جديد بتكلفة اقتصادية أقل، لتناسب العديد من العملاء وخاصة في دولة الصين، وهي النسخة الجديدة و التي تأتي باسم S480، و من المتوقع أن يتم اطلاقها داخل الاسواق الاوروبية أيضًا.

و زودت مرسيدس مايباخ بمحرك سداسي الاسطوانات لتتخلي عن المحركات السابقة صاحبة الـ 12 اسطوانة و الـ 8 اسطوانات، لتستمد مهام قوتها الجديدة من هذا المحرك السداسي و الذي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 362 حصان، مع 500 نويتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 250/ساعة.

بهذه الامكانيات القوية ايضا، تستطيع النسخة الجديدة مايباخ S480 أن تتسارع من وضع السكون و النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 5.8 ثانية فقط.

و تقدم النسخة S القياسية من مايباخ داخل اسواق الولايات المتحدة الامريكية بقيمة قدرها 148.900 دولار، بينما يبلغ سعر السيارة عالية التجهيز صاحبة الـ 12 اسطوانة بسعر يتعدى حاجز الـ 200 ألف دولار، بينما يبدأ سعر النسخة S480 الجديدة داخل السوق الصيني بقيمة قدرها 226 ألف دولار.