أحمد الأحمر يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب أولمبياد طوكيو

أعلن أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر ونادي الزمالك لكرة اليد، اعتزاله اللعب الدولي عقب دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وقال الأحمر في تصريحات لـ برنامج “ مهيب ورزان في رمضان” على قناة إم بي سي مصر:" قررت الاعتزال الدولي مع منتخب مصر بعد أولمبياد طوكيو."

وأضاف:" أما اللعب المحلي، فلم أقرر بعد موعد اتخاذي لتلك الخطوة."

وسيلعب المنتخب المصري في منافسات لعبة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو، حيث أوضعته القرعة رفقة منتخبات الدنمارك والسويد واليابان والبحرين والبرتغال.

وبدأ أحمد الأحمر اللعب مع المنتخب المصري منذ عام 2006، وتوج معه ببطولة أفريقيا 3 مرات، وشارك معه في بطولة كأس العالم.