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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب قبالة سواحل اليابان ولا تحذير من تسونامي.. تفاصيل

كورونا
كورونا

ضرب زلزال بقوة 8ر6 درجة، صباح اليوم السبت، قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، ولكن لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب شمال اليابان

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إنّ الزلزال وقع في الساعة العاشرة و27 دقيقة بالتوقيت المحلي لليابان على عُمق حوالي 51 كيلومترا في المحيط الهادئ قبالة سواحل مقاطعة مياجي.
وسجل الزلزال أعلى من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في أجزاء من مياجي وأقل 5 في مناطق بما في ذلك مقاطعتي فوكوشيما وإيواتي المجاورتين اللتين دمرتهما زلزال وتسونامي هائل منذ حوالي 10 سنوات وأدى لاحقًا إلى انهيار مفاعل نووي.


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن لا خطر بحدوث تسونامي من جراء الزلزال الذي شعر به قسم من السكّان في العاصمة طوكيو وتسبب بهزّات قوية على امتداد قسم من الساحل الشرقي.


ولم تسجل في الحال أية خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن زلزالًا يصل إلى 5 درجات على مقياس الشدة، والذي سيجعل من الصعب على الناس المشي دون التمسك بشيء مستقر، قد يحدث في الأيام السبعة المقبلة أو نحو ذلك.


وتقع اليابان فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ وهو عبارة عن شريط يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الأطلسي ويشهد نشاطاً تكتونياً قوياً، ممّا يؤدي إلى حدوث هزّات أرضية وثوران براكين بشكل متكرر.
وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة للغاية لكي تقاوم أبنيتها الزلازل القوية.

سواحل اليابان زلزال السواحل الشمالية

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زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب شمال اليابان

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