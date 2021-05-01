للسلامة العامة|كنائس المنيا تعتذر للمحافظ عن عدم استقبال المهنئين بـ عيد القيامة
أعلنت الكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية، فى بيان رسمى تم توجيهه للواء أسامة القاضى محافظ المنيا للاعتذار عن عدم استقباله والوفد المرافق له للتهنئة بالعيد، نظرا لضمان السلامة من انتشار فيروس كورونا.
وجاء نص البيان بخصوص احتفالات عيد القيامة المجيد مايو 2021، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،بعد التحية ،نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ،وتداعيات وباء كورونا المستجد كوفيد 19، نعتذر عن استقبال المهنئين بالعيد سواء فى ليلة الأحد أو صباح العيد ، وإذ ندرك جيدا محبتكم وحرصكم الدائم على مشاركتنا فى جميع المناسبات ، وإذ يعز علينا أن نحرم من تشريفكم لنا ، والذى من شأنه أن يضفى على الأعياد بهجة خاصة.
فإنه حرصا منا على سلامة الجميع اضطررنا إلى حرمان أنفسنا من هذا الشرف الجزيل ، داعين الله أن يجوز بمصرنا والعالم أجمع هذه المحنة.
مثمنون الجهد الكبير المبذول من الدولة بحماية المواطنين والتخفيف عنهم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وفي سياق متصل ارسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاثة وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
أعرب المحافظ عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وبأعياد الربيع، مؤكدا على وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.
كما أعرب المحافظ عن خالص دعواته لله عز وجل بأن بحفظ بلادنا وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،حفاظا علي صحتهم وسلامتهم.