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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للسلامة العامة|كنائس المنيا تعتذر للمحافظ عن عدم استقبال المهنئين بـ عيد القيامة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلنت الكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية، فى بيان رسمى تم توجيهه للواء أسامة القاضى محافظ المنيا للاعتذار عن عدم استقباله والوفد المرافق له للتهنئة بالعيد، نظرا لضمان السلامة من انتشار فيروس كورونا.

 

وجاء نص البيان بخصوص احتفالات عيد القيامة المجيد مايو 2021، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،بعد التحية ،نظرا  للظروف التي تمر بها البلاد ،وتداعيات وباء كورونا المستجد كوفيد 19، نعتذر عن استقبال المهنئين بالعيد سواء فى ليلة الأحد أو صباح العيد ، وإذ ندرك جيدا محبتكم وحرصكم الدائم على مشاركتنا فى جميع المناسبات ، وإذ يعز علينا أن نحرم من تشريفكم لنا ، والذى من شأنه أن يضفى على الأعياد بهجة خاصة.

محافظ المنيا يكلف بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمراكز

فإنه حرصا منا على سلامة الجميع اضطررنا إلى حرمان أنفسنا من هذا الشرف الجزيل ، داعين الله أن يجوز بمصرنا والعالم أجمع هذه المحنة.


مثمنون الجهد الكبير المبذول من الدولة بحماية المواطنين والتخفيف عنهم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

وفي سياق متصل ارسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاثة وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وبأعياد الربيع، مؤكدا على وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

كما أعرب المحافظ عن خالص دعواته لله عز وجل بأن بحفظ بلادنا وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،حفاظا علي صحتهم وسلامتهم.

البابا تواضروس البابا كورونا المسيحيين عيد القيامه المجيد فيروس كورونا

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محافظ المنيا يكلف بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمراكز

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