هل دخلت السلالة الهندية لكورونا مصر ..الصحة تجيب

قال محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن مصر تشهد زيادة في الأعداد، ما يعد مؤشرًا خطيرًا رغم أن الأمر لا يدعو للقلق في الوقت الحالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن التباعد الاجتماعي اختفى، ولا يوجد التزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع أن الزيادة بنسبة 10% في الأسبوع السابع عشر وكل المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا.

وأوضح أن النصيحة واجبة محذرا المواطنين من الأيام المقبلة في العشر الأواخر من رمضان، والعزومات، وشراء مستلزمات العيد، مؤكدا أن التباعد في هذا التوقيت حياة .

وعن الأعراض في الموجة الثالثة واختلافها عن الأولى والثانية؛ أكد أن الأعراض التنفسية هي الأوضح ثم الجهاز الهضمي مع وجود بعض الحالات تعاني من طفح جلدي، وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية، لكن الانتشار أسرع في الموجة الثالثة إلى حد ما.

وأكد أن المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، ويجري التعامل مع الزيادات في هذه المحافظات.

وعن السلالة الهندية أشار إلى أنها امتدت إلى 17 دولة، لكن حتى الآن لم نرصد دخولها مصر، وهناك قرارات سابقة بمنع دخول أي شخص مصر دون وجود تحليل بي سي آر .

وأوضح أن أكثر من 2 مليون مواطن سجلوا للحصول على تطعيم كورونا، ومع بداية هذا الأسبوع تم تسريع الوتيرة، لتصل إلى 200 ألف تطعيم في اليوم، مشيرًا إلى أن التطعيم يصل بكميات كبيرة الفترة المقبلة.