أحمد موسي محذرا المواطنين: الموجة الثالثة صعبة بشهادة جميع الأطباء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يشاهده في الشارع يدعو لعدم الاطمئنان فيما يخص فيروس كورونا .

وتابع موسى ببرنامج « على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ما يحدث في شارع المعز يدل على أن هذا جزء بسيط مما يحدث في الشوارع بالمحافظات والقرى، مؤكدا أن المحروسة كلها في الشارع.

وأوضح أن الموجة الثالثة صعبة بشهادة كل الأطباء والمسئولين وما نشاهده في محيط المقربين المتواجدين في المستشفيات.

وأضاف أنه لا يطالب الناس بالنوم ولكنه يطالب بالالتزام بالإجراءات وارتداء الكمامة فما يحدث خطر وخطأ.