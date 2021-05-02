الصحة: سرعة انتشار فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة هي الأسرع بين المواطنين

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الجميع مُطالب بتوخي الحذر فى الأيام الحالية، وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلي أن جميع المحلات تشهد زحاما شديدًا.

وتابع عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أ ن الجميع عليهم ارتداء الكمامة كما كان في الموجة الأولى، موضحًا أن الفترة الأخيرة تشهد تزايدا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولذلك نحذر أكثر من مرة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأوضح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية:" الأعراض التنفسية الخاصة بكورونا هي المنتشرة حاليا في مصر ولم تتغير".

وأكمل:" سرعة انتشار فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة هي الأسرع بين المواطنين ".

ونوه إلى أن محافظات القاهرة والمنوفية وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر هي الأعلى في إصابات كورونا.