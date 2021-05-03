فرج عامر ساخرا: الزمالك يهاجم جريشة بعد أن أهداهم الكأس على حساب سموحة

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على هجوم مسئولي وجماهير الزمالك على الحكم جهاد جريشة بعد تعادل نادي الزمالك أمام بيراميدز في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.



وكتب فرج عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"الزمالك يشعر بالظلم من الحكم جهاد جريشة في مباراتة مع بيراميدز امس والتي انتهت بالتعادل مع بيراميدز ، وحتي لو لم يظلمهم الحكم ".

وأضاف فرج عامر:"الزمالك متأكد من ظلمه لهم ، لأنة جامل الزمالك في نهائي كأس مصر ٢٠١٤ امام سموحة واهداهم الكأس في مجاملة صارخة للزمالك علي حساب سموحة المكافح وحرمنا من الكأس".

وتابع:"وللعلم من يجاملك يوم ويقبل بظلم الآخر تأكد أنه حييجي يوم ويظلمك لحساب فريق آخر ، الطبع يغلب التطبع ، ليت الجميع يعلم ذلك ويأخدوا من الحكم الدولي محمود البنا المثل، كان عادلا تماما محدش قدر يتكلم واعتقد انه ماجملش فريق قبل كدة؟".

وكان الزمالك تعادل مع بيراميدز بهدف لكل منهما في مباراة شهدت جدلا تحكيميا من قبل الحكم جهاد جريشة .