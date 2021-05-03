محافظ القليوبية يشيد بالتزام المواطنين وعدم التواجد بالحدائق والمتنزهات فى شم النسيم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية جولة اليوم تفقد خلالها إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات بمدن بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة الذي يوافق إجازة عيد شم النسيم، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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أشاد محافظ القليوبية، بالتزام المواطنين وعدم التواجد بالحدائق خلال أعياد شم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.



أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا مشددا على متابعة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.



ووجه الهجان بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية علي الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مع منع أي صور للتجمعات، حرصًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.



وجدد محافظ القليوبية مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة، بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع.



وأشار إلى أنه لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة، لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن.



وكان محافظ القليوبية قد اجرى اليوم جولة تفقدية تفقد خلالها عدد من المشروعات بمدن المحافظة، بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تخطيط الشوارع بمدينة بنها، بعد رصفها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها وتطوير الشوارع الجانبية المؤدية إليه بتكلفة 45 مليون جنيه.



وتابع المحافظ الجولة، بتفقد أعمال تطوير الجزر الوسطي بمدخل بنها الأول والثاني، وتحويلهما إلى مساحات خضراء وحدائق ومتنزهات للمواطنين، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وسرعة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع ضمن خطة المحافظة، لتطوير مداخل عاصمة المحافظة بنها.