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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتابع إجراءات التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المركز التكنولوجي بحي أول الزقازيق؛ لمتابعة سير إجراءات  التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وتذليل العقبات وتقييم مستوى أداء العاملين وذلك بعد أن تم اختياره للتطبيق التجريبي للمنظومة، لمدة شهرين على أن يتم  تعميم التجربة  بجميع مراكز ومدن المحافظة لفي وقت لاحق  تيسييراً على المواطنين.

 

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على آرائهم في المنظومة البنائية الجديدة، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة بالتعاون بين الوزارات والأجهزة التنفيذية والشعبية. 

 

وأشار إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.

 

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وأكد محافظ الشرقية خلال تفقده انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجي على ضرورة التسهيل على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

 

وكلف المحافظ رئيس حي أول بالمتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمركز التكنولوجي والتأكد من كفاءة القائمين على العمل  وأدائهم لعملهم وفقا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها  للتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.

 

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع لرئاسة مركز الزقازيق مشدداً على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم .

 

وقام المحافظ بتهنئة العاملين بشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر داعياً المولى عز وجل ان يعيده على مصرنا الغالية بالخير.

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