ماجد المصري ضحية الحلقة الـ 25 من خمس نجوم .. فيديو

حل الفنان ماجد المصري، ضيفًا على الحلقة الـ25 لبرنامج «خمس نجوم»، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة«mbc مصر»، مساء أمس الجمعة.

وتعرض الفنان ماجد المصري، لموقف طريف بعد إقناعه من جانب الفنانة نور بتوقيع عقد عمل فني جديد، وخلال التوقيع قام أحد المشاركين في المقلب والذي يقوم بدور ويتر بإلقاء كأس المشروب علي ملابس ماجد المصري.



وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضيوف لعمل مقالب فيهم، ويتم التصوير من خلال كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يُفجر الكثير من المواقف المضحكة.



وينضم إلى النجوم الخمس في كل حلقة من حلقات البرنامج، أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام.

برنامج خمس نجوم هو برنامج مقالب يقدمه خمس فنانين وهو مصطفى قمر، نور، كريم فهمي، محمد الشرنوبي وغادة عادل ويتم استضافة نجم مختلف في كل حلقة.