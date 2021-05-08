خمس نجوم| يعني قتلت واحد وكمان هتضربنا.. حارس أمن يستفز ماجد المصري

حل الفنان ماجد المصري، ضيفًا على الحلقة الـ25 لبرنامج «خمس نجوم»، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة«mbc مصر»، مساء امس الجمعة.

وخلال السباق الذى اقترحته الفنانة نور، اصطدمت السيارة المجاورة لهم بمحطة البنزين حتي اشتعلت وخرج منها السائق مشتعل، وبدور قام الفنان ماجد المصري بالاستغاثة مرددا:"شوفوا الإسعاف بسرعة ياجماعة".

وقام أحد افراد الامن بإستفراز المصري ضمن أحداث المقلب، ليحاول بعدها ضربه، ليرد فرد الأمن قائلا:"يعني قتلت الراجل وكمان عاوز تضربنا".

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضيوف لعمل مقالب فيهم، ويتم التصوير من خلال كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يُفجر الكثير من المواقف المضحكة.



وينضم إلى النجوم الخمس في كل حلقة من حلقات البرنامج، أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام.

برنامج خمس نجوم هو برنامج مقالب يقدمه خمس فنانين وهو مصطفى قمر، نور، كريم فهمي، محمد الشرنوبي وغادة عادل ويتم استضافة نجم مختلف في كل حلقة.