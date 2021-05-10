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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف : ضبط سيارة تنقل 8000 لتر سولار بمركز ناصر قبل تهريبها

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،موجها بتكثيف حملات التموين،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير"عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،بشأن  حملة تفتيشية  نفذتها إدارة تموين ناصر بالتعاون مع مباحث التموين،وذلك فى إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومواجهة الغش والاحتكار،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

 حيث تم ضبط سيارة محملة بــ 8000 لتر سولار قبل الإفطار،قبل تهريب السولار المدعم  وبيعه في السوق السوداء،وتم  على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في هذا الصدد

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أهالي بني سويف يتنافسون في تقديم وجبات ساخنة لإفطار ركاب القطارات
يواصل أهالي محافظة بني سويف، كرمهم في إفطار ركاب القطارات وتنامست في ذلك العديد من الجمعيات والمؤساات الخيرية  في الشهر الكريم.

وقام  فريق من مؤسسة محسن مبارك الخيرية ببني سويف، بتوزيع ، 2000 وجبة إفطار على ركاب القطارات المتجهة من وإلى محافظات الوجه القبلي اثناء توقف القطار بمحطتي الواسطى وبني سويف.

وضم فريق المؤسسة 50 شابًا متطوعًا قاموا بإعداد وتجهيز الوجبات، ونقلها إلى محطتي السكة الحديد بمدينتي الواسطى وبني سويف، وتواجدوا في الساعة السادسة مساءًا ومع توقف القطار بالمحطتين دخل الشباب لعربات الركاب وقاموا بتوزيع الوجبات عليهم.

وقال النائب احمد محسن مبارك، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة ،  إنّ تقديم وجبة إفطار لركاب القطارات بمحطتي الواسطى وبني سويف، واجب علينا نحو أبناؤها وأشقاؤنا المسافرين خلال هذا الشهر الكريم، فنحن في شهر مليئ بالخيرات.

وأضاف "مبارك" أن المؤسسة توفر السلع الغذائية الأساسية المتنوعة، في القرى الفقيرة، للأسر الأكثر احتياجا، يتم توزيعها عليهم من خلال فريق عمل من الشباب والفتايات، بهدف رفع العبء عن كاهل البسطاء، خلال شهر رمضان الكريم.

مشيرا إلي أن يتم  توفير 3 الأف وجبة إفطار وسحور يوميًا، يقوم شباب وفتايات المؤسسة بتوزيعها على الأسر بالقري الأكثر إحتياجًا بنطاق مراكز وقرى محافظة بنى سويف، إضافة إلى توزيع أكثر من ٥٠ ألف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بقري المحافظة.

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