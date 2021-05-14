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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خليك فى بيتك.. حديقة الحيوان داخل منزلك فى عيد الفطر..شاهد

صدى البلد

أعدت وزارة الزراعة فيلما تسجيليا يتضمن جولة داخل حديقة الحيوان بالجيزة، وذلك بعدما أعلنت الوزارة إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات خلال عيد الفطر منعا للتكدسات والازدحام تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، إن حديقة الحيوان كانت المتنفس الأهم للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر، حيث كانت تستقبل حوالي نصف مليون زائر خلال هذا اليوم للاستمتاع بكل وسائل الترفيه الموجودة بالحديقة، ولكن هذا العام تم إغلاقها بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا حفاظا على حياة المواطنين.

وأضاف الدكتور محمد رجائي أن حديقة الحيوان بالجيزة والتي تأسست عام ١٨٩١، هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي ٨٠ فدانا، ويوجد بها حاليا حوالي ٤٨٠٠ حيوان وطائر من بينهم حيوانات وطيور نادرة.

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وتضم أيضا المتحف الحيواني، والذي يحتوي على مجموعة قيمة من الطيور والحيوانات والزواحف المحنطة النادرة والمنقرضة، فضلا عن مجموعة علمية كاملة للطيور المصرية ومجموعات أخرى علمية من الزواحف والثدييات والقوارض خاصة بالأبحاث العلمية.

وأوضح أنها تضم أيضا حديقة حيوان الطفل، والتي تضم العديد من الحيوانات المستأنسة التي يتعامل معها الأطفال بشكل مباشر، والتي يتم من خلالها إحداث تفاعل مباشر بين المواطنين ومجموعة متنوعة من الحيوانات في مكان مجهز على أعلى مستوى ومصمم ليضاهي الحدائق العالمية، حيث يتم التعامل مباشرة بالإطعام واللعب عن قرب بدلا من الطرق القديمة من وراء الأقفاص مما يتيح التعرف على البيئات المختلفة للحيوانات.

وأشار رئيس حديقة الحيوان إلى أن عوامل الجذب لزوار الحديقة تعتمد على التنوع الطبيعي للحيوانات والطيور البرية، حيث تضم الحديقة مجموعة كبيرة من الحيوانات ومن ضمنها الحيوانات ذات الإقبال الجماهيري والنادرة مثل «المها العربي – الأسد الأبيض – الزراف – الفيل – الشمبانزي – الحمار الوحشي – الدب البني الروسي – الببر الآسيوي – الشيتا – سبع البحر – فرس النهر – الوالبي البيض» وغيرها من الحيوانات والطيور والزواحف المتنوعة.

 

حيوانات الحدائق والمتنزهات انتشار فيروس كورونا وزارة الزراعة حديقة الحيوان حدائق الحيوان

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