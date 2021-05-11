ننشر جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي والأدبي

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي والأدبي والعلوم الإسلامية البعوث الإسلامية.

خطة لإصلاح أحوال المعلم



واجتمع الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية برؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.

وتناول الاجتماعُ تعارفَ رئيسِ القطاع برؤساء المناطق، والترحيب بهم وأعرب عن سعادتِه بالعمل في قطاع المعاهد الأزهرية، كما أعرب عن سروره بلقائه جميع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق.

وحضر الاجتماعَ الشيخ أيمن عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وفضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، وفضيلة الشيخ: أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، و أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب.

وأكد ضرورة أن يكون الجميعُ خيرَ ممثلٍ للأزهر الشريف كل في محله؛ لأن العمل بالأزهر الشريف يجعلنا أصحاب رسالة سامية، كما أكد أنه جاري إعداد خطة شاملة للتطوير تمهيدًا للعرض على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ترتكز على إصلاح أحوال المعلم؛ لأن إصلاح المعلم ورفع كفاءته ومستواه؛ هو أساس خطة التطوير والإصلاح.

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