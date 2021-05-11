الاتحاد السكندري يبدأ مفاوضات التجديد مع خالد الغندور وإيمانويل أوكوي

بدأ مسئولو الاتحاد السكندري، في مفاوضات ثنائي الفريق خالد الغندور وإيمانويل أوكوي؛ لتجديد تعاقدهما مع زعيم الثغر، حيث ينتهي ارتباطهما بالنادي بنهاية الموسم الجاري.

وطالب حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي رئيس النادي، بتجديد التعاقد مع ثنائي الفريق خالد الغندور وإيمانويل أوكوي نظرا لإمكانيتهما الفنية .

ويحق للثنائي خالد الغندور وإيمانويل أوكوي الرحيل عن صفوف الاتحاد السكندري بدون أي مقابل مادي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.