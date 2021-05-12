محمد فاضل يكشف سر اختيار دنيا سمير غانم لمسلسل" للعدالة وجوه كثيرة"

كشف المخرج محمد فاضل عن كواليس مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة"، والذى عرض خلال شهر رمضان عام 2001، وشارك فى بطولته الفنان يحيى الفخرانى.

وأكد المخرج محمد فاضل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العمل كان يعد الظهور الأول للفنانة دنيا سمير غانم إذ كان يبحث خلال تلك الفترة عن الفتاه التى ستشارك الفنان يحيى الفخرانى فى بطولة العمل ،وقد شاهد حينها الفنانة دنيا سمير غانم فى حوار تليفزيونى برفقة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ، حيث تواصل مع والدها الفنان سمير غانم ليوافق على مشاركتها فى العمل.

وأضاف : ان كل الفنانين المشاركين فى العمل ، كانوا الترشيح الاول بالنسبة له ، مؤكداً انه لم يعتذر أى من الفنانين الاساسيين عن المشاركة.

وتدور أحداث مسلسل للعدالة وجوه كثيرة حول شخصية (جابر مأمون نصار) رجل أعمال مشهور و له صيته وسمعته الطيبة بين الناس ويعيش مع زوجته وابنته حياة هادئة، حاول إخفاء حقيقته طوال حياته كونه طفلا غير شرعي، إلا أن جريمة قتل تحدث ويتم التحقيق معه فيها، تكشف كل الماضي المستور.