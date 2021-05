من سيارتها.. يسرا اللوزي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

نشرت الفنانة يسرا اللوزى صور جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت يسرا اللوزى في الصورة من سيارتها بإطلالة صيفية جذابة ما أثار إعجاب متابعيها وعلقت "تحاول The Real Me vs. Me أن تبدو مثل معظم مستخدمي instagrammers"



وشارك يسرا اللوزى في مسلسل “بين السماء والأرض” الذى بدأ عرضه فى رمضان الحالي وشاركها البطولة فيه هانى سلامة وسوسن بدر وتأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.



والمسلسل تدور احداثه فى إطار تشويقى حيث العمل مأخوذ من قصة “بين السماء والأرض” الذى قدم من قبل فى عمل سينمائى وتدور أغلب أحداث العمل الدرامى داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.