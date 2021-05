الموسم الأخير.. تعرف على موعد بث مسلسل This Is Us

5/15/2021 2:27:58 AM

السبت 15/مايو/2021 - 02:27 ص 5/15/2021 2:27:58 AM

أعلن منتجو المسلسل الأمريكي الاجتماعي الشهير This Is Us أن الموسم السادس سيكون الأخير في سلسلة الدراما التي تبثها شبكة NBC، ويعرض منها حاليا حلقات الجزء الخامس.

موعد الموسم النهائي لمسلسل This Is Us

تسببت جائحة كورونا في تعطيل تصوير الموسم الخامس من This Is Us الذي تبث حلقاته حاليا بشكل متقطع وتم إلغاء حلقتين منه لضغط جدول التصوير والإنتاج بعد تأخر جدوله لفترة طويلة.

لن يعرض الموسم السادس والأخير من This Is Us قبل عام 2022، في حالة عودة الإنتاج التلفزيوني بشكل مستمر وانتهاء توقفات جائحة كورونا، بحسب موقع فاريتي.

تدور أحداث مسلسل This Is Us حول قصة ثلاثة أجيال لعائلة أمريكية، والصراع المستمر بين الآباء والأبناء، والعلاقات الاجتماعية القوية، والأزمات التي تمر بالعائلة على مر الأجيال وطريقة التعامل معها.

This Is Us بطولة ماندي مور، سيترلينج بروان، كريسي ميتز، جاستن هارلي، ميلو فينتميليا، سوزان كيليشي واتسون، وحصل وترشح على عدة جوائز إيمي .

ستبث الحلقة النهائية للموسم الخامس من This Is Us يوم 25 مايو الجاري، ومن المتوقع أن تحمل مفاجآت لمحبي عائلة بيرسون الشهيرة.