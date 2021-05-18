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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصيحة الأبراج

18 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

برج الثور من الأبراج التي تتمتع بقوة الشخصية والسيطرة، كما أن الأغلبية من مواليد برج الثور لديهم مقدار من العند، مهما كلفهم الأمر من مشقة، ولكن يظل العند صفة مسيطرة عليهم.

وكل تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر لدى أبناء هذا البرج، وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم، لا سيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أسرار شخصية مواليد 16 مايو، في عيد ميلادهم، وتقدم نصيحة فلكية لهم.
 

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 

إذا كنت مولودا في يوم 18 مايو؛ فإن ذلك يعني أن لديك إرادة جبارة، وتتمتع بشخصية استقلالية، وتعشق العمل الجماهيري، لكن انتبه.. لا تبالغ في اعتدادك بنفسك الذي قد يصل أحيانا إلى حد التعالي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 18/5/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5/12 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

نصيحة
 

عام 2021 هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك، تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح؛ أن تعتمد على نفسك، وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

حظك اليوم الأبراج شخصية اليوم برج الثور توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

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