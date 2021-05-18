سفير دولة فلسطين بالقاهرة يشكر الرئيس السيسي وجهود الدبلوماسية المصرية لدعم بلاده

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، إن المشهد في فلسطين دامٍ، والمجازر الدموية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة ما زالت مستمرة، وحصيلة الشهداء بارتفاع، وحصيلة الجرحى بارتفاع، وتدمير المباني السكنية على رؤوس المواطنين الفلسطينيين من أصحابها لا زال مستمرا.

وأشار "اللوح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم " إلى أن الخراب والدمار في غزة لا يوصف، مضيفا أن قطاع غزة منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة، وهذا يتطلب جهدا دبلوماسيا غير عادي.

ووجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة، الشكر لمصر ووزير الخارجية سامح شكري والدبلوماسية المصرية وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسعيهم الدؤوب للتهدئة وحقن دماء الفلسطينيين، ولدورهم المكثف لوقف العدوان.

وأضاف: إننا نأمل أن تستجيب إسرائيل لهذه الجهود المصرية والعربية والدولية، لوقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني بغزة، ووقف هذه الجرائم البشعة ووقف المجازر.

