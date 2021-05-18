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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدعي أنه مصري الجنسية..

لا نعلم له جنسية غير الأردنية.. الأحوال المدنية بعمان ترد على الداعية وسيم يوسف

داعية اسلامي وسيم
داعية اسلامي وسيم يوسف

أكد  مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، أن الداعية الإسلامي وسيم يوسف، يحمل جواز سفر أردني، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى تخليه عن الجنسية الأردنية.

 

وبحسب وكالة عمون الأردنية ، قال العموش في تصريحات صحفية له ، إنه لا يوجد أيضا لدى دائرة الأحوال المدنية، ما يشير إلى حصول وسيم يوسف على جنسية أخرى غير الجنسية الأردنية.

 

وذكر  أن أخر عملية تجديد لجواز سفره كانت في عام 2009، أي أن صلاحيته انتهت عام 2014، ولم تجدد بعد ذلك.

 

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وكان الداعية "الاماراتي" وسيم يوسف، قال في مداخلة عبر غرفة الدردشة "كلوب هاوس" إنه مصري الأصل واسمه الحقيقي وسيم يوسف أحمد شحاده المصري.

 

وُلد وسيم يوسف "داعية إسلامي أردني - إماراتي، وخطيب وإمام بجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول " ، في 29 يونيو 1981 في إربد بالأردن.

 

وحصل على الجنسية الإماراتية عام 2014 حيث بدأ بعدها يقدّم عدة برامج إسلامية على قنوات فضائية منها قناة أبوظبي وأُشتهر بسبب هجومه العلني لجماعة الإخوان الارهابية والسلفية بشكل عام.

 

وتلقى علوم الشريعة الإسلامية على يد عدد من العلماء كعلم الفقة والتفسير و العقيدة الاسلامية، حيث درس التفسير في حلقات ودروس يومية في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ، وكان له عدد من المحاضرات في شرح العقيدة الطحاوية والواسطية و محاضرة عن الوعظ و الإرشاد.

 

وحفظ الصحيحين وأغلب كتب السنن والمتون، منها متن الشاطبية في القراءات القرآنية العشر، وكتب بلوغ المرام وعمدة الأحكام ، وغيرها الكثير من كتب المتون الإسلامية.

 

كما حصل علي بكالوريوس الشريعة من جامعة البلقاء التطبيقية، تخصص القراءات عام 2004 بجانب حصوله علي ماجستير في تفسير القرآن 2009.

 

ومن أبرز برامجه التليفزيونية برنامج "رؤيا قصص وعبر" و"هذا هو الإسلام" و "روائع التبيان" و "مع وسيم يوسف" و " ألا تطغوا في الميزان" و" أفتوني في رؤياي" و" من وحي البيان " و"القول الفصل " و"أفتوني في رؤياي" و "من رحيق الإيمان".

 

ويُشار إلي أنه وفي الأول من فبراير لعام 2020 أصدر مركز جامع الشيخ زايد بن سلطان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بيانًا بشأنه، وأعلن فيه أن وسيم يوسف لم يعد بعد الآن إمامًا وخطيبًا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك بعد أن تم تكليفه خطيبًا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.
 

الاحوال المدنية والجوازات الأردن وسيم يوسف داعية إسلامي مصري الجنسية

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