عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن سلسلة "لازم نتكلم"..

الجامعة الأمريكية تعقد ندوة "أونلاين" عن تحقيق الأمان في أماكن العمل

الندوة المنعقدة بالجامعة
الندوة المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالاشتراك مع غرفة التجارة الأمريكية، ندوة "أونلاين" لمناقشة كيفية خلق الثقافة الشمولية والتنوع في أماكن العمل، بعنوان "كيف نحقق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل"، ضمن سلسلة حوارات “لازم نتكلم”. 
 

ويتم عقد الندوة يوم الإثنين المقبل الموافق 24 من شهر مايو الجاري من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا من خلال منصة "زووم"، حيث تناقش الجلسة أيضًا كيفية تعزيز ثقافة مكان العمل الخالية من التمييز والتحرش. 

اقرأ أيضاً : 

txt

رئيس جامعة بني سويف يناقش مستجدات امتحانات الطلاب الوافدين باجتماع اللجنة العليا

txt

رئيس جامعة الفيوم ينعي وفاة الدكتور خليل عبد العال الأستاذ بكلية دار العلوم


يتحدث في الجلسة "جيلان المسيري" نائب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وخريجة الجامعة عامي 1997 و2016، وأشرف بكري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "يونيليفر مشرق"، والرئيس المشارك للجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية.
 

ويحضر الندوة، كل من دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة أموال الغد، ومؤسس ورئيس منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً"، وماري لويس بشارة نائب رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء.
 

كما يدير الحوار بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، والرئيس المشارك للجنة المرأة في الأعمال التجارية بالغرفة التجارية الأمريكية.


جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر من العام الماضي ، لزيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات. 
 

وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تأثير التنشئة على قضية التحرش، وتناول السينما والإعلام للتحرش، والخصوصية في عالم الإنترنت، ومواجهة التحرش في الجامعات ، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.

 

وينضم الراغبين في حضور الندوة من خلال الرابط التالي :

https://aucegypt.zoom.us/j/96840033568 



 

الجامعة الأمريكية الجامعة الامريكية بالقاهرة غرفة التجارة الامريكية لازم نتكلم اخبار التعليم

ترشيحاتنا

320 شقة.. رئيس الوزراء يتفقد الإسكان الاجتماعى والاستثمارى بـ شطا فى دمياط

مدبولي يجري حوارا مع القائمين على صناعة الأثاث.. والعاملون: القيادة السياسية تدعمنا

قمة ثلاثية.. السيسي يدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

أمين سر تضامن النواب: مبادرة إعادة إعمار غزة تستوجب فخر المصريين بقيادتها

رئيس الوزراء يتفقد مصانع وورش إنتاج في مدينة دمياط للأثاث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

السيسي يعلن تبرع مصر بـ 500 مليون دولار لاعادة الاعمار في قطاع غزة

مؤامرة أم صدفة.. لماذا تظهر غزة ضبابية في خرائط جوجل؟

وزير التعليم: قرارات مهمة لحسم جدل امتحانات الثانوية العامة 2021 آخر مايو

بعد مرور 20 يوما.. الوضع الصحى لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

قمة ثلاثية.. السيسي يدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

زادة: مرتضى منصور يخوض انتخابات الزمالك المقبلة بقائمة قوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

دعاء عبدالقادر تكتب: أزواج لكن غرباء

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

اﻟﻤﺰﻳﺪ