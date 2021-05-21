بسبب أولمبياد طوكيو.. مصطفى محمد يضع جالاتا سراي في ورطة

يواجه فريق جالاتا سراي أزمة كبرى، بسبب إمكانية غياب النجم المصري مصطفى محمد عن انطلاقة الفريق في دوري أبطال أفريقيا أوروبا 2021 - 2021، للمشاركة مع منتخب مصر عن أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في شهر يوليوم المقبل، بعد أن تم تأجليها العام الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في أولمبياد طوكيو في بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو، ثم الأرجنتين 25 يوليو، وأستراليا 28 يوليو.

وفقا لعدد من التقارير التركية، فإن جالاتا سراي سيبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا، خلال الفترة من 21 يوليو حتى 3 أغسطس، مما يعني غياب مصطفى محمد عن المشاركة مع الفريق بنسبة كبيرة، بسبب مشاركته في أولمبياد طوكيو.

وأصبح مصطفى محمد عنصر أساسي لا غنى عنه في تشكيلة جالاتا سراي خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثبت نفسة بقوة منذ الوهلة الأولى، حيث نجح في التسجيل من أول مباراة شارك فيها، كما أنهى الموسم مسجا 8 أهداف خلال 16 مواجهة بالدوري التركي.

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء، مقابل 4 ملايين يورو.

وينوى جالاتا سراي تفعيل عقد شراء مصطفى محمد من الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بعدما نجح اللاعب في إثبات نفسه مع الفريق، وكسب ثقة فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي، حسبما أشارت تقارير صحفية.