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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 31-5-2021

الحديد
الحديد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 31 مايو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 31 مايو 2021:

 سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 مايو 2021

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 24-5-2021

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 22 مايو 2021

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم الاثنين 31 مايو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 860 جنيها للطن

النصر 850 جنيها للطن

أسمنت السويس 810 جنيهات للطن

أسمنت  بنى سويف 898 جنيها للطن.

اسمنت السويدي 820 جنيها للطن

اسمنت حلوان 810 جنيهات للطن.

اسمنت الصخرة 825 جنيها للطن

أسمنت سيناء 745جنيهات للطن

أسمنت  أسوان 695 جنيهاً للطن

أسمنت  المخصوص 830 جنيهاً للطن

أسمنت شورى 785 جنيهاً للطن

 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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