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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزارة الري تعلن الطوارئ.. مواصلة العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع.. الانتهاء من تأهيل 1760 كيلومترا والعمل مستمر

صدى البلد
  • وزارة الرى تواصل العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع 
  • مواصلة التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث
     
  • الانتهاء من تأهيل ١٧٦٠ كيلومترا من الترع  والعمل على تنفيذ ٥٣٦٣ كيلومترا
  • توفير الاعتمادات لـ ١١٠٣ كيلومترا أخرى  بإجمالى ٨٢٢٦ كيلومترا من الترع 

 

في إطار المتابعة المستمرة لجودة الأعمال ومعدلات التنفيذ بالمشروع القومي لتأهيل الترع .. فقد تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه حول مرور سيادته على أعمال التأهيل الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة.

وقد تضمن التقرير نتائج المرور على ترعة جنابية أبو وافية بطول ١.٧٠٠ كم وترعة جنابية الحاجر بطول ٩.٧٠٠ كم و ترعة القلاوة بطول ٣.٧٥٠ كم وترعة جنابية الطود اليمنى بطول ٣.٢٠٠ كم وترعة الزيانة بطول ٤.٢٠٠ كم وترعة خط النار بطول ٥.٢٠٠ كم والجارى تنفيذها تحت إشراف إدارة توسع غرب الدلتا وادارة ري البحيرة وادارة ري غرب البحيرة ، حيث تم التوجيه باستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، واليقظة والحرص الشديد عند استلام الأعمال ، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والأبعاد المطلوبة ، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد ، مع الالتزام بتنفيذ أسوار بارتفاع ٧٥ سم على شارب الترع المارة داخل الكتلة السكنية.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٧٦٠ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ ٥٣٦٣ كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى ١١٠٣ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٢٢٦ كيلومترا حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.

ويُعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين ، ويهدف المشروع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

وعلى صعيد آخر .. تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

والجدير بالذكر أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ ٣٢٥ ألف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٨٥ ألف فدان ، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

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الري وزارة الرى تاهيل الترع الري الحديث الري بالغمر

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