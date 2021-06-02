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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى بيان رسمي.. الإسماعيلي يفتح النار على اتحاد الكرة بعد خصم 3 نقاط

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أصدر النائب أحمد عثمان، المسؤول عن ملف فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا، يهاجم من خلاله، اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب خصم 3 نقاط من الفريق، على خلفية أزمة النادي مع نادي النجوم.

وجاء نص البيان على النحو التالي:


«نشرت وسائل التواصل الاجتماعي قرار اللجنة الثلاثية التي تدير شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم بخصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الإسماعيلي بجدول الدورى العام، وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفاً لأحكام نص المادة رقم 15 فقرة ج من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم والتى تضمنت الآتي:

«في حالة الأندية، عند انتهاء الموعد النهائي المذكور أعلاه (30) يوماً وفي حالة التقصير المستمر أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المنصوص عليها، سيتم إعلان حظر النقل حتى يتم دفع المبلغ الكامل المستحق أو عدم - الالتزام بالقرار المالي، يمكن أيضاً طلب خصم النقاط أو الإحالة إلى درجة أدنى بالاضافة إلى حظر النقل في حالة استمرار الفشل أو تكرار الجرائم أو الانتهاكات الخطيرة».

وتابع : «باستقراء أحكام هذه الفقرة؛ يتضح أن الاتحاد الدولى لكرة القدم قد وضع عقوبات تصاعدية بدءًا من حظر النقل ووقف القيد مروراً بخصم النقاط انتهاء بالهبوط إلى الدرجة الأدنى، وهذه العقوبات كما ذكر البيان، مُرتَّبة ترتيبًا قانونيت لا يجوز معه تفعيل أو إنزال عقوبة قبل عقوبة، إلا أننا فوجئنا باللجنة الثلاثية بخصم 3 نقاط قبل إنزال عقوبة (وقف القيد) المشار إليها، وهذا مخالف لأحكام نص المادة رقم 15 فقرة ج من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم كما أسلف البيان بعاليه، وتصبح عقوبة خصم النقاط كأن لم تكن، وهي والعدم سواء».

وواصل: «قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم والمتضمن خصم 3 نقاط من رصيد نادى الإسماعيلي قد استند إلى لائحة باطلة شكلاً وموضوعاً، حيث أن اللجنة الخماسية التى كانت تدير شئون الاتحاد هي من أصدرت تلك اللائحة دون سند قانوني صحيح، للأسباب الأتية:

أولاً: 
إصدار أو اعتماد اللوائح المنظمة لشئون الاتحاد، ليس من اختصاص اللجنة الخماسية، حيث تضمن قرار الاتحاد الدولى بتعيينهم والأعمال المسندة اليهم على سبيل الحصر، وليس من بين تلك الأعمال وضع اللوائح أو اعتمادها، ونشير هنا إلى الأعمال المسندة إليهم، وهي:

1- تسيير أعمال الاتحاد اليومية.

2- مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد لضمان توافقه مع النظام الأساسي لـ«فيفا» ومتطلباته، وضمان اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري.

3- مراجعة النظام الأساسي للأندية الأعضاء وضمان توافقه مع النظام الأساسي الجديد للاتحاد المصري و«الفيفا» وضمان اعتماد النظام الأساسي المذكور من قبل الأعضاء المعنيين.

4- تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء الاتحاد المصري بناء على النظام الأساسي الجديد.

5- ستقوم اللجنة بالعمل كأنها لجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد للاتحاد المصري وفقاً للنظام الأساسي الجديد.

مما يؤكد أن خلو تلك الأعمال المشار إليها بعاليه من اختصاص يبيح للجنة الخماسية وضع لوائح او اعتمادها لأن هذا حق أصيل للجمعية العمومية والمجالس المنتخبة فقط.

ثانيا:
أن اعتماد وإصدار اللوائح الأساسية للاتحاد المصرى لكرة القدم هى حق أصيل للجمعية العمومية غير العادية دون غيرها على النحو الوارد بالمادة رقم (3) من قانون الرياضة، والتى تنص على:

تتولى أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

- كما نصت المادة رقم (44) من ذات القانون على:

«يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقاً للوائح الاتحادات الدولية».

ثالثا:
إصدار اللوائح الداخلية وتشكيل لجان إصدار الأحكام ومنها لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم هى حق أصيل لمجلس إدارة الاتحاد المنتخب فقط دون غيره من لجان مؤقتة (اللجنة الخماسية) ، بالإضافة إلى أن أحكام نص المادة رقم (40) فقرة (2) تنص على:

«يعين مجلس الإدارة أعضاء لجنة الانضباط» مما يؤكد وبجلاء بطلان قرار تعيين لجنة الانضباط لصدور من لجنة اللجنة الخماسية غير مختصة، وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها بطلان كافة قرارات لجنة الانضباط منذ تشكيلها وحتى الآن ومنها قرار خصم النقاط من رصيد نادى الاسماعيلي الذي يصبح هو والعدم سواء.

- ومما تقدم يتضح أن قرار خصم النقاط سالف الذكر باطل بطلاناً مطلقاً شكلاً وموضوعاً، كما سلف البيان بعاليه.

- وإذ يؤكد المهندس أحمد عثمان وبشكل قاطع رفضه التام قرار خصم النقاط، وأنه لم ولن يتوان في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا القرار لانعدامه وبطلانه، وأن المهندس أحمد عثمان يرسل– من خلال هذا البيان– رسالة تطمين لجماهير الإسماعيلية العظيمة بأنه سيتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء، أيا كان شكله علي حقوق نادى الإسماعيلي، وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة.

الاسماعيلي نادي النجوم الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم المصري

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