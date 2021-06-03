قوى عاملة البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة .. اليوم

تناقش لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم الخميس خلال اجتماعين لها طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن حرمان العاملين بشركات المياه والصرف الصحى من المنح والعلاوات، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عادل رمزى، بشأن عدم صرف علاوة سنوية للعاملين بشركة المياه والصرف الصحى، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هانى مصطفى، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى.

وكانت قد استعرضت لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال اجتماعين لها ظهر الأربعاء طلبات إحاطة مقدمة من النواب منها الطلب المقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن تضرر عمال الإنتاج بالشركة الاسلامية للورق بالمنطقة الصناعية بقويسنا محافظة المنوفية من عدم تقاضى رواتبهم منذ سبعة أشهر، وطلب الاحاطة المقدم من النائبة غادة على، بشأن تهديد ومحاولة إجبار عمال مناجم الواحات لكتابة طلبات لنقلهم لمصنع التبين، وطلب الاحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلى، بشأن حرمان العاملين المتعاقدين بشركة أرز البحيرة من صرف العلاوات الخمس لهم حتى تاريخه.

وكانت قد شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها هذا الاسبوع برئاسة عادل عبد الفضيل ، العديد من المناقشات بين النواب والحكومة من خلال العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب،حيث عقدت اللجنة اجتماعين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن قيام شركة الإسكندرية للغزل والنسيج بفصل 300 عامل، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن عدم تعيين نسبة الـ 5% بشركات قطاع الأعمال.